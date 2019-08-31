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В Центральном парке Тулы стартовал «Школодром-2019»

В Центральном парке Тулы стартовал «Школодром-2019»

Сотни туляков уже пришли на семейный праздник. Приходите и вы!

В Центральном парке им. П. П. Белоусова начался городской семейный фестиваль «Школодром-2019». Для туляков его организовали газета «Слобода» и портал Myslo.

Директор департамента лесного хозяйства министерства природных ресурсов тульской области Андрей Журавлев:

– В тульских парках проводится огромное количество мероприятий, и мы искренне рады любой инициативе извне, которые помогут сделать нашу жизнь лучше, светлых, веселых мероприятий для наших детишек. Наши парки – это народные места, которые посещают миллионы жителей. Как и еженедельник «Слобода», который считается народной газетой, а не только семейной, как гласит ее слоган, потому что  новостная лента портала Myslo на злобу дня, всегда своевременно обновляется. Я регулярно читаю исторические блоги, которые размещаются и каждый раз открываю для себя что-то новые и новые страницы истории нашего города и интересных людях, которые жили или живут на тульской земле. команда «Слободы» ведет не только активную повседневную деятельность, но и занимает активную жизненную позицию. Мы вместе с этой командой высаживали деревья в Центральном парке и этой осенью продолжим эту традицию, чтобы не только словом, но и делом принимать участие в развитии нашего парка. Я уверен, что сегодня не будет проигравших, а будут только люди, которые получили массу позитивных эмоций.

Андрей Журавлев вручил исполнительному директору газеты «Слобода» Татьяне Алексеевой подарок за многолетнее сотрудничество и добросовестный труд не только на благо парка, но и всего города и области – книгу, которая была издана к 120-летию парка. 

Татьяна Алексеева поздравила туляков с началом учебного года и пожелала удачи в предстоящих интеллектуальных состязаниях. А также вручила благодарственное письмо коллективу парка за помощь в организации фестиваля.

Старт фестивалю дала генеральный директор «Слободы» Вера Кирюнина:

– «Школодром» – это ежегодный праздник, который мы проводим перед началом учебного года. Мы очень старались, чтобы он принес вам максимум радости. Большое спасибо хотим всем, кто нам помогал в этом. Гуляйте, наслаждайтесь природой этого парка и погодой, участвуйте в конкурсах, слушайте музыку. Хорошего настроения вам! Коллектив «Слободы» и портала Myslo очень любит вас и очень гордится нашими читателями! Наш «Школодром» начинает работу!

Регистрация команд закончена, к старту пришли 28 команд, самому юному участнику «Школодрома-2019» всего три года. Всем им предстоит «сдать экзамен» по школьным урокам, среди которых математика, история, география, физкультура, литература, русский язык и другие дисциплины.

Победитель получит ноутбук Lenovo от «Слободы», корзину мясных деликатесов от «Города Мастеров» и автомобильную сигнализацию от Дилерского центра Mitsubishi Motors в городе Туле.

За второе место — электросамокат от депутата Госдумы Виктора Дзюбы, за третье — сертификат на проведение детского празд­ника для веселой компании, памятные подарки от «Ростелекома». А еще – пригласительные в Тульский экзотариум!

Каждого участника ждут памятные сюрпризы от организаторов, сладкие призы от «Белевской пастилы», «Хорошего вкуса» и «Матяш», умные призы от «Читай-города».

На протяжении всего «Школодрома» вас ждут увлекательные квесты и конкурсы.

«Школодром» продлится до вечера! У вас еще есть время прийти в парк и насладиться праздником! Полную программу смотрите здесь.

Галерея
В Центральном парке Тулы стартовал «Школодром-2019», Фото: 1
В Центральном парке Тулы стартовал «Школодром-2019», Фото: 2
В Центральном парке Тулы стартовал «Школодром-2019», Фото: 3
В Центральном парке Тулы стартовал «Школодром-2019», Фото: 4
В Центральном парке Тулы стартовал «Школодром-2019», Фото: 5
В Центральном парке Тулы стартовал «Школодром-2019», Фото: 6
В Центральном парке Тулы стартовал «Школодром-2019», Фото: 7
В Центральном парке Тулы стартовал «Школодром-2019», Фото: 8
В Центральном парке Тулы стартовал «Школодром-2019», Фото: 9
В Центральном парке Тулы стартовал «Школодром-2019», Фото: 10
В Центральном парке Тулы стартовал «Школодром-2019», Фото: 11
В Центральном парке Тулы стартовал «Школодром-2019», Фото: 12
В Центральном парке Тулы стартовал «Школодром-2019», Фото: 13
В Центральном парке Тулы стартовал «Школодром-2019», Фото: 14
В Центральном парке Тулы стартовал «Школодром-2019», Фото: 15
В Центральном парке Тулы стартовал «Школодром-2019», Фото: 16
В Центральном парке Тулы стартовал «Школодром-2019», Фото: 17
В Центральном парке Тулы стартовал «Школодром-2019», Фото: 18
В Центральном парке Тулы стартовал «Школодром-2019», Фото: 19
В Центральном парке Тулы стартовал «Школодром-2019», Фото: 20
В Центральном парке Тулы стартовал «Школодром-2019», Фото: 21
В Центральном парке Тулы стартовал «Школодром-2019», Фото: 22
В Центральном парке Тулы стартовал «Школодром-2019», Фото: 23
В Центральном парке Тулы стартовал «Школодром-2019», Фото: 24
В Центральном парке Тулы стартовал «Школодром-2019», Фото: 25
В Центральном парке Тулы стартовал «Школодром-2019», Фото: 26
В Центральном парке Тулы стартовал «Школодром-2019», Фото: 27
В Центральном парке Тулы стартовал «Школодром-2019», Фото: 28
В Центральном парке Тулы стартовал «Школодром-2019», Фото: 29
В Центральном парке Тулы стартовал «Школодром-2019», Фото: 30
В Центральном парке Тулы стартовал «Школодром-2019», Фото: 31
В Центральном парке Тулы стартовал «Школодром-2019», Фото: 32
В Центральном парке Тулы стартовал «Школодром-2019», Фото: 33
В Центральном парке Тулы стартовал «Школодром-2019», Фото: 34
В Центральном парке Тулы стартовал «Школодром-2019», Фото: 35
В Центральном парке Тулы стартовал «Школодром-2019», Фото: 36
В Центральном парке Тулы стартовал «Школодром-2019», Фото: 37
В Центральном парке Тулы стартовал «Школодром-2019», Фото: 38
В Центральном парке Тулы стартовал «Школодром-2019», Фото: 39
В Центральном парке Тулы стартовал «Школодром-2019», Фото: 40
В Центральном парке Тулы стартовал «Школодром-2019», Фото: 41
В Центральном парке Тулы стартовал «Школодром-2019», Фото: 42
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