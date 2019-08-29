Более 250 жителей Тульской области не смогут выехать за рубеж из-за «газовых» долгов

В среднем, каждый из них задолжал газовикам порядка 30 тысяч рублей, а общая сумма долга – свыше 12 миллионов.

Судебные приставы ограничили выезд за рубеж 253 жителям Тульской области, накопившим задолженность за потребленный газ и проигнорировавшим требования о выплате.

В среднем, каждый из них не платил за «голубое топливо» около года и должен более 30 тысяч рублей, а суммарный долг составил 12,2 млн рублей. Основная часть должников – жители Тулы, Щекинского, Ефремовского и Алексинского районов.

Специалисты компании «Газпром межрегионгаз Тула» не раз направляли потребителям квитанции с требованием о погашении задолженности, письменные претензии и смс-уведомления, однако всё это было проигнорировано. Помимо ограничения выезда за пределы страны, многим потребителям отключили газ.