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Более 250 жителей Тульской области не смогут выехать за рубеж из-за «газовых» долгов

Более 250 жителей Тульской области не смогут выехать за рубеж из-за «газовых» долгов

В среднем, каждый из них задолжал газовикам порядка 30 тысяч рублей, а общая сумма долга – свыше 12 миллионов.

Судебные приставы ограничили выезд за рубеж 253 жителям Тульской области, накопившим задолженность за потребленный газ и проигнорировавшим требования о выплате.

В среднем, каждый из них не платил за «голубое топливо» около года и должен более 30 тысяч рублей, а суммарный долг составил 12,2 млн рублей. Основная часть должников – жители Тулы, Щекинского, Ефремовского и Алексинского районов.

Специалисты компании «Газпром межрегионгаз Тула» не раз направляли потребителям квитанции с требованием о погашении задолженности, письменные претензии и смс-уведомления, однако всё это было проигнорировано. Помимо ограничения выезда за пределы страны, многим потребителям отключили газ.

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Автор: Леонид Почекин
вчера, в 23:38 0
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