В прокуратуре Тульской области пройдёт День приёма предпринимателей

Представители бизнеса смогут проконсультироваться по различным вопросам, а также сообщить о нарушении их законных прав.

Во вторник, 3 сентября, прием представителей бизнес-сообщества будет проходить в прокуратуре области, в городских, районных, межрайонных и специализированных прокуратурах с 9.00 до 18.00.

Предприниматели смогут получить необходимые правовые консультации, подать заявления и жалобы. В областной прокуратуре прием будет проводить начальник отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики и соблюдением прав предпринимателей управления по надзору за исполнением федерального законодательства Ирина Гостева.