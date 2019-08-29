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В прокуратуре Тульской области пройдёт День приёма предпринимателей

В прокуратуре Тульской области пройдёт День приёма предпринимателей

Представители бизнеса смогут проконсультироваться по различным вопросам, а также сообщить о нарушении их законных прав.

Во вторник, 3 сентября, прием представителей бизнес-сообщества будет проходить в прокуратуре области, в городских, районных, межрайонных и специализированных прокуратурах с 9.00 до 18.00.

Предприниматели смогут получить необходимые правовые консультации, подать заявления и жалобы. В областной прокуратуре прием будет проводить начальник отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики и соблюдением прав предпринимателей управления по надзору за исполнением федерального законодательства Ирина Гостева.

Адрес приемной прокуратуры области: пр-т Ленина, д. 55, телефон для записи: 36-31-58.

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Автор: Леонид Почекин
вчера, в 22:37 +1
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