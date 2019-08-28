В Тульской области откроют пять избирательных участков для слабовидящих граждан

Фото: пресс-служба Общественной палаты Тульской области

В мероприятии приняли участие уполномоченный по правам человека в Тульской области Татьяна Ларина, общественники, политологи и член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод. Он отметил, что выборы в Тульской области проходят конкурентно и рекомендовал избирательной комиссии совместно с органами муниципальной власти проверять доступность избирательных участков для инвалидов и людей с ограниченными возможностями.

Александр Брод подчеркнул: необходимо, чтобы общественные наблюдатели присутствовали на выборах от начала голосования до окончательного подсчета результатов. Была отмечена и положительная практика введения в Тульской области именных избирательных участков – они привлекают граждан и пробуждают интерес к выборам. На примере Тульской области рекомендовано организовать именные избирательные участки в Санкт-Петербурге.

Татьяна Ларина отметила, что в Тульской области появилось пять избирательных участков, оборудованных для слабовидящих людей. Председатель региональной Общественной палаты Александр Воронцов рассказал, что в этом году, проведена большая работа по подготовке к выборам. В Общественной палате создана рабочая группа по мониторингу и реализации избирательных прав граждан, открыт Центр общественного мониторинга и контроля за ходом избирательного процесса. Также будут организованы мобильные молодежные бригады для мониторинга на местах.