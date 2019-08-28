На месте мазутного загрязнения в Комарках проведут геологические изыскания

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Стоимость работ составит чуть больше 700 тысяч рублей. Специалисты составляют техническое задание для аукционных мероприятий по проведению геологических изысканий. Ориентировочный срок заключения контракта – 11 октября, срок исполнения – две недели.

Напомним, экологическую бомбу рядом с канализационно-насосной станцией на ул. Комарской мы обнаружили 6 августа. Позже выяснилось, что из-под земли сочится битум 4 класса опасности. Место загрязнения было засыпано доломитовой мукой, сформирован бруствер, препятствующий растеканию отходов нефтепродуктов.

Произведена повторная присыпка отсевом известняка по всей поверхности растекания, выполнена отсыпка путей следования транспорта в непосредственной зоне проведения работ. Площадь испаряющей поверхности сокращена до минимума. Значительно уменьшился неприятный запах. Наблюдаются единичные выступления мазута, которые сотрудники подрядной организации своевременно присыпают известняковым отсевом.

Лаборатория ФБУ «Тульский ЦСМ» констатировала факт малой опасности отходов. Они не угрожают жизни, здоровью людей и окружающей среде. Все работы в Комарках контролирует министерство природных ресурсов и экологии.