новости
новости
Регистрация
Туляки ждут на Казанской набережной шеф-повара Ивлева

Туляки ждут на Казанской набережной шеф-повара Ивлева

Обратите внимание, что мероприятие начнется в 15.00.

Туляки собрались на Казанской набережной, чтобы увидеть воочию известного шеф-повара Константина Ивлева, который приехал в наш город в рамках гастрономического тура.

Ивлев со своей командой приготовит блюда из местных продуктов в оборудованном фудтраке «ГАЗель NEXT», угостит едой всех желающих, проведет мастер-классы и устроит кулинарные баттлы.

Обратите внимание, что мероприятие начнется в 15.00.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 14:26 +1
Другие статьи по темам
Люди
Константин Ивлев
Место
Тула
Прочее
шеф-поваргастрономический тур

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Племенное хозяйство «Лазаревское»: Готовим колбасу из мяса!
Племенное хозяйство «Лазаревское»: Готовим колбасу из мяса!
Туляку начисляют за газ в пять раз больше, пока счетчик ремонтируют по гарантии
Туляку начисляют за газ в пять раз больше, пока счетчик ремонтируют по гарантии
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.