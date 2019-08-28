Туляки ждут на Казанской набережной шеф-повара Ивлева

Обратите внимание, что мероприятие начнется в 15.00.

Туляки собрались на Казанской набережной, чтобы увидеть воочию известного шеф-повара Константина Ивлева, который приехал в наш город в рамках гастрономического тура.

Ивлев со своей командой приготовит блюда из местных продуктов в оборудованном фудтраке «ГАЗель NEXT», угостит едой всех желающих, проведет мастер-классы и устроит кулинарные баттлы.