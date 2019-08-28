Туляку начисляют за газ в пять раз больше, пока счетчик ремонтируют по гарантии

Завод-изготовитель забрал счетчик на ремонт и не спешит возвращать, а АО «Тулагоргаз» предлагает мужчине платить в разы больше по нормативу.

В редакцию Myslo обратился пенсионер Николай Болдырев – житель дома №63 по ул. Металлургов. Большинство владельцев квартир в этом доме несколько лет назад установили газовые счетчики, чтобы платить за фактически потребленный ресурс, а не по нормативу.

Но в середине июля счетчик Николая Болдырева вышел из строя. Сломалась батарейка, от которой питается электронный экран с показаниями. Гарантийный срок счетчика – 12 лет, поэтому Николай обратился к продавцу счетчиков АО «Тулагоргаз».

Представитель компании приехал, снял счетчик и увез его. Николай ожидал, что в ближайшее время счетчик вернут, но и через месяц этого не случилось. Он позвонил в АО «Тулагоргаз». И тут выяснилось, что счетчик вернется еще не скоро.

К тому времени пенсионер получил счет за газ и очень удивился:

– Счетчик был снят 25 июля, то есть месяц еще не кончился. И в очередном квитке мне выставили долг – 119,04 рубля. Это при том, что за прошлый месяц у меня все было оплачено полностью. Сумма там кстати за фактически потребленный газ была всего 23,5 рубля. А в следующем месяце помимо этого «долга» начислено по нормативу – 277,78 рубля, – рассказал Николай Болдырев. – У меня самая большая сумма по счетчику не превышала 60 рублей, а тут за несколько дней сто с лишим рублей «долга», да еще и за месяц почти 300! Почему я должен нести лишние расходы, если счетчик вышел из строя не по моей вине?

В АО «Тулагоргаз» прокомментировали:

– В последнее время участилось количество обращений в АО «Тулагоргаз» в связи с выявлением неисправности счетного механизма (отсутствие индикации на дисплее) газового счетчика модели «Гранд». Производителем данной модели является ООО НПО «Турбулентность-Дон». Согласно информации, предоставленной в паспорте на газовый счетчик, гарантийный срок прибора составляет 12 лет. Обычно неисправность счетного механизма устраняется путем замены батарейки, и не относится к гарантийному случаю. В АО «Тулагоргаз» рассказали, что акционерное общество как продавец газовых счетчиков и газораспределительная организация неоднократно обращалось в ООО НПО «Турбулентность-Дон» с просьбой предоставить предприятию статус сервисного партнера, уполномоченного проводить ремонт газовых счетчиков.

– Тем самым, у газораспределительной компании появится возможность выполнять работы по замене батареек на дому и сократить время на устранение неисправностей в счетчиках. Однако положительное решение со стороны ООО НПО «Турбулентность-Дон» о присвоении статуса сервисного партнера не получено. Поэтому в настоящее время для устранения неисправности счетного механизма АО «Тулагоргаз» вынуждено отправлять счетчики заводу-изготовителю. По информации ООО НПО «Турбулентность-Дон», срок выполнения данных работ составляет не менее 45 дней, – пояснил собеседник издания.

Что касается Николая Болдырева, в АО «Тулагоргаз» пояснили, что специалистами компании при проверке после обращения мужчины в июле газового счетчика (модель «Гранд-1,6», изготовленного 17 марта 2014 года), обнаружено, что показания на дисплее не отображаются (погасло табло). Счетчик был демонтирован, отправлен заводу-изготовителю для ремонта.

– В настоящее время начисления за газ идет по нормативу, от количества прописанных в жилом помещении человек, – констатировал представитель АО «Тулагоргаз».

В ООО «Газпром межрегионгаз Тула», которое производит начисление за газ, также прокомментировали ситуацию, в которую попал мужчина:

– Абоненту начисления с 24 июля производятся по нормативам в связи с выходом из строя прибора учета. В квартире прописаны 4 человека, установлена газовая плита. До выхода из строя счетчика последние показания были сообщены абонентом 25 июня и оплачены 24 июля 2019 года. В связи с этим с 1 по 23 июля оплата за газ начислена по среднемесячному потреблению: 8,0950 м3 на сумму 47,64 руб. С 24 июля 2019 за 8 дней начислено по нормативам потребления: 11,8 м3*4 чел* 5,88512 руб.=277,78 руб./31 день*8 дней=71,68 рублей. Итого за июль 47,64 руб+71,68 руб.= 119,32 рубля. Оплата за июль абонентом не производилась. По нормативам потребления начислено за август текущего года: 11,8 м3*4 чел*5,88512 руб.=277,78 руб. В квитанции за август 2019 отражена задолженность за июль в размере 119,04 рублей (с учетом переплаты в сумме 0,28 руб.) и начисления за август в размере 277,78 руб. Итого к оплате: 119,04+277,78 руб.=396,82руб. Таким образом, начисления произведены в соответствии с требованиями законодательства.

Один из немногих вариантов, который поможет покрыть непредвиденные расходы – через суд взыскать с завода производителя ООО НПО «Турбулентность-Дон» деньги, потраченные на оплату газа за все время нахождения счетчика на ремонте.

Другой способ – установить на время аналогичный счетчик, но при этом приобрести его должен сам потребитель.