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Археологи обнаружили в Тульской области остатки Епифанского шлюза
По информации пресс-службы Государственного музея-заповедника «Куликово поле»

Археологи обнаружили в Тульской области остатки Епифанского шлюза

11 лет музей-заповедник «Куликово поле» и Институт истории естествознания и техники РАН исследуют сооружения Ивановского канала. О его истории узнал Myslo.

Вот уже 11 лет длится совместная экспедиция по изучению объектов и сооружений Ивановского канала – одного из самых ранних гидротехнических проектов в России. Ивановский канал был лично задуман Петром Великим.

Этот канал сейчас незаслуженно забыт. Хотя по своему значению, масштабам и месту в истории он такая же визитная карточка Тульского края, как Оружейный завод, Ясная Поляна, Поленово, Куликово поле.

За прошедшие годы археологи Москвы и Тулы совершили десятки пеших маршрутов вдоль речных русел, внимательно присматриваясь к особенностям рельефа, древним валам, остаткам мельниц, спрямленным речным руслам.

Где-то приходилось плыть и на лодках, осматривая речное дно. Как ни странно, местное население до сих пор помнит о той грандиозной стройке, которая была здесь три столетия назад.

«Да тут рыли при царе Петре», — рассказывают бабушки исследователям, указывая рукой на валы вдоль Дона.

Постепенно ученые начали понимать и соотносить архивные описания с теми объектами, которые сохранились до нашего времени. Чтобы прояснить для себя картину прошлого, на наиболее перспективных участках была проведена геомагнитная съемка и электроразведка.

По итогам этих исследований провели пробное бурение, а следом – разведочный шурф в устье Иваньковского ручья на Дону — первый, пусть и небольшой раскоп, на месте речного шлюза петровского времени.

Археологам музея-заповедника «Куликово поле» улыбнулась удача. В шурфе, на глубине всего 80 см были обнаружены остатки каменного основания пола шлюза в виде скопления дикого известнякового камня, среди которого попадались большие глыбы известняка. В самом углу шурфа были расчищены два белокаменных известняковых блока с остатками известкового раствора, из которых были сложены стены шлюза.

Оба блока были извлечены на поверхность и вскоре станут экспонатами будущей музейной экспозиции в Епифани, посвященной Ивановскому каналу. И, если до будущей выставки еще далеко, то уже в конце этого года музей-заповедник «Куликово поле» выпустит книгу Игоря Юркина «Водный тракт Куликова поля», рассказывающую об Ивановском канале. Археологам же предстоит провести серию раскопов, чтобы проникнуть в тайны грандиозной стройки начала XVIII века.

Об истории строительства Ивановского канала Петра I

Для чего строили более чем 200-верстную водную систему, которая начиналась в Туле и заканчивалась уже в рязанских землях?

Как мы помним из истории, конец XVII столетия знаменовался завоеванием Россией у Турции Азова и прилегающих к нему территорий. Тут же на завоеванных землях начали возводиться новые крепости, и на Воронежской верфи строилась военная флотилия. Эти стройки требовали массу вооружения, промышленных материалов, металла, снаряжения и много другого, чего могла дать только центральная Россия с ее заводами и мануфактурами.

Сухопутным путем по русским дорогам все это везти было тяжело и дорого. Требовался сравнительно дешевый и оборотистый водный путь, которого — увы! — природа не создала.

Тогда и решили «поженить Дон» через Иван-Озеро, Шат и Упу с Окой и Волгой.

О том, какое значение строительству Ивановского канала придавал царь Петр, говорит уже то, что он лично, по крайней мере, трижды посещал Епифанский уезд, где тысячи работных людей и пленных шведов по колено в воде и грязи рыли каналы, забивали сваи, укладывали каменные стены шлюзов. Начальником канального строительства по царскому указу был назначен князь Матвей Петрович Гагарин — ближайший сподвижник Петра, комендант Москвы, губернатор огромной Сибирской провинции.

Работы начались не позднее лета 1701 года. В первые шесть лет было построено 24 шлюза.

Чтобы представить себе объемы работ, надо сказать, что одновременно на канале в отдельные годы трудилось более 20 тысяч рабочих. Стройку обеспечивали 66 тысяч дворов из 15 уездов и городов центральной России. Спрямлялись речные петли, углублялись русла рек, строились земляные дамбы, каменные шлюзы, дороги, хранилища строительных материалов. Весной 1707 года из Упы и Шата в Дон прошли первые 300 купеческих судов. Стройка активно продолжалась еще четыре года. Но… в 1711 году после неудачной для России войны с Турцией пришлось вернуть обратно Азов, уничтожить все новые крепости в Приазовье, сжечь Воронежскую флотилию.

Товары и припасы по Дону везти уже было некуда. Ивановский канал стал не нужен. Но столько средств и сил было вложено в этот проект, что канал продолжали строить вплоть до 1720 года. Всего было построено 33 шлюза устроено более 40 км рукотворных каналов вдоль верховий Шата и Дона. Но умер Петр, последующие царственные особы иногда вспоминали об Ивановском канале, посылали комиссии и рисовали новые проекты. Талые воды постепенно разрушали шлюзовые сооружения, местное население потихоньку разворовывало строительные материалы, предприимчивые хозяева переделывали шлюзы на водные мельницы.

Окончательно проект был закрыт при Николае I в 1839 году как экономически невыгодный.

О великой стройке петровских начинаний начала XVIII столетия практически забыли, если бы не написанная в 1926 году одна из лучших повестей Андрея Платонова «Епифанские шлюзы». Знаменитое Иван-Озеро в 1932 году опустилось на дно Шатского водохранилища. История Ивановского канала лишь вкратце описывалась на страницах краеведческой и научной литературы. Отчасти это объяснялось тем, что документов, чертежей, схем, карт о строительстве канала практически не сохранилось. Потому ученые столкнулись с большими трудностями, когда в 2007 году приступили к изучению остатков этого гидротехнического сооружения. Сохранилось и много, и мало. До сих пор вдоль Дона на десятки километров тянутся ровные линии валов канала.

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