Какие улицы Тулы останутся без электричества 29 августа
Плановые отключения пройдут в четверг с 9.00 до 17.00.
Сотрудники «Тулгорэлектросетей» обесточат следующие дома:
- пр-т Ленина, 74, 72, 74-а, 76-а,
- ул. Ф. Энгельса, 143, 145, 147-а,
- ул. Овражная, 15, 8, 7,
- ЦПКиО им. Белоусова,
- ул. Первомайская, 13, 13-а,
- п. Косая Гора: ул. Луговая, 10,
- ул. Шухова, 2, 6-б, 4, 6-а, 4-б, 6, 4-а,
- ул. Кирова, 184, 186,
- ул. Каракозова, 65, 66,
- Мясново: ул. Воздухофлотская, 7, 9, 11, 13, 15-а,
- ул. Планерная, 2,
- Клинской пр-д, 30-42 (чётн.), 33-43 (нечётн.),
- ул. В. Краснослободская, 31-61 (нечётн.), 23, 51, 61, 46-72 (чётн.),
- ул. Н. Краснослободская, 2, 6, 10-а, 12, 1-23 (нечётн.),
- п. Рудаково: ул. Победы, 19-35,
- ул. Л. Толстого, 1-29,
- ул. Октябрьская, 1-18.
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