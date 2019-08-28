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Какие улицы Тулы останутся без электричества 29 августа

Какие улицы Тулы останутся без электричества 29 августа

Плановые отключения пройдут в четверг с 9.00 до 17.00.

Сотрудники «Тулгорэлектросетей» обесточат следующие дома:

  • пр-т Ленина, 74, 72, 74-а, 76-а,
  • ул. Ф. Энгельса, 143, 145, 147-а,
  • ул. Овражная, 15, 8, 7,
  • ЦПКиО им. Белоусова,
  • ул. Первомайская, 13, 13-а,
  • п. Косая Гора: ул. Луговая, 10,
  • ул. Шухова, 2, 6-б, 4, 6-а, 4-б, 6, 4-а,
  • ул. Кирова, 184, 186,
  • ул. Каракозова, 65, 66,
  • Мясново: ул. Воздухофлотская, 7, 9, 11, 13, 15-а,
  • ул. Планерная, 2,
  • Клинской пр-д, 30-42 (чётн.), 33-43 (нечётн.),
  • ул. В. Краснослободская, 31-61 (нечётн.), 23, 51, 61, 46-72 (чётн.),
  • ул. Н. Краснослободская, 2, 6, 10-а, 12, 1-23 (нечётн.),
  • п. Рудаково: ул. Победы, 19-35,
  • ул. Л. Толстого, 1-29,
  • ул. Октябрьская, 1-18.
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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:55 +2
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