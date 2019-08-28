В Узловой коммунальщики незаконно завысили плату за содержание жилья

Узловская межрайонная прокуратура проверила правомерность начисления жителям многоэтажек, находящихся на обслуживании в УК «Лидер», платы за содержание и текущий ремонт имущества.

Как выяснилось, коммунальщики выставили жителям завышенные счета. Прокуратура направила в суд 107 исковых заявлений о возврате гражданам излишне оплаченных сумм. Все они были удовлетворены в полном объеме.

Удалось вернуть 137 тысяч рублей, ещё 73 решения находятся на исполнении. Как уточняет пресс-служба областной прокуратуры, этот процесс находится на контроле ведомства.