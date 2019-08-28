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В Узловой коммунальщики незаконно завысили плату за содержание жилья

В Узловой коммунальщики незаконно завысили плату за содержание жилья

Благодаря вмешательству прокуратуры жителям удалось вернуть 137 тысяч рублей.

Узловская межрайонная прокуратура проверила правомерность начисления жителям многоэтажек, находящихся на обслуживании в УК «Лидер», платы за содержание и текущий ремонт имущества.

Как выяснилось, коммунальщики выставили жителям завышенные счета. Прокуратура направила в суд 107 исковых заявлений о возврате гражданам излишне оплаченных сумм. Все они были удовлетворены в полном объеме.

Удалось вернуть 137 тысяч рублей, ещё 73 решения находятся на исполнении. Как уточняет пресс-служба областной прокуратуры, этот процесс находится на контроле ведомства.

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Автор: Леонид Почекин
вчера, в 22:40 +4
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Место
Тульская областьУзловая

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