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В этом году за парты впервые сядут 15 тысяч юных туляков

В этом году за парты впервые сядут 15 тысяч юных туляков

На оперативном совещании у губернатора Алексея Дюмина обсудили подготовку к началу нового учебного года.

Министр образования региона Алевтина Шевелева сообщила, что все 842 учреждения образования готовы к работе. В этом году в образовательном процессе задействовано более 20 тысяч педагогов, будут обучаться более 137 тысяч школьников, 15 тысяч из них – первоклассники.

Летом в школах были отремонтированы кровли, пищеблоки, спортзалы, фасады, заменены инженерные сети и оконные блоки. На ремонт образовательных учреждений в этом году выделено 870 млн рублей, из которых более 200 млн рублей – по проекту «Народный бюджет».

Министр жилищно-коммунального хозяйства Тульской области Олег Дючков отметил, что в рамках проекта запланировано проведение работ на 153 объектах. По 76 адресам ремонт уже завершён, остальные отремонтируют до 1 сентября.

Закуплено 9 школьных автобусов, более 17 тысяч единиц различного оборудования и более 470 тысяч учебников, учебных пособий и тетрадей.

Алексей Дюмин поинтересовался организацией питания, доставкой детей на школьных автобусах и ремонтом подъездных путей к школам. Алевтина Шевелева сообщила, что проводятся плановые и внеплановые проверки фирм, занимающихся организацией питания в школах. На организацию питания учеников из многодетных и малоимущих семей из бюджета выделено 326 млн рублей.

Губернатор обратил внимание представителей Управления Росгвардии по Тульской области на усиление мер безопасности в школах и попросил проработать этот вопрос с частными охранными предприятиями:

«Наша главная задача – обеспечить безопасность образовательного процесса. Поручаю главам администраций и силовым структурам накануне Дня знаний провести дополнительные проверки комплексной безопасности в образовательных организациях и взять на контроль проведение праздничных линеек».

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:30 +1
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