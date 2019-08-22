В тульском Суворовском училище спецназ ликвидировал «террористов»: фоторепортаж

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Тульской области

В тактических учениях приняли участие сотрудники силовых ведомств, спасатели, а также военнослужащие 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.

В тактико-специальных учениях под руководством оперативного штаба Тульской области приняли участие сотрудники УФСБ, УМВД, ГУ МЧС, УФСИН, Управления Росгвардии по Тульской области, военнослужащие 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, специалисты районной администрации и персонал образовательного учреждения.

Согласно легенде, организованная вооружённая группа преступников на грузовом автомобиле протаранила ворота КПП Суворовского училища. Условные террористы уничтожили охрану и захватили заложников в учебном корпусе.

Силы вневедомственной охраны регионального Управления Росгвардии оцепили прилегающие к месту происшествия районы, бойцы ОМОН под прикрытием бронеавтомобиля «Тигр» блокировали опасный объект и установили наблюдение с огневых позиций. После этого СОБР провёл молниеносный штурм – преступники были обезврежены, а заложники освобождены.

Руководители учений высоко оценили работу всех задействованных подразделений, особо отметив отличную подготовленность бойцов спецназа.