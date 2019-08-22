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В тульском Суворовском училище спецназ ликвидировал «террористов»: фоторепортаж
Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Тульской области

В тульском Суворовском училище спецназ ликвидировал «террористов»: фоторепортаж

В тактических учениях приняли участие сотрудники силовых ведомств, спасатели, а также военнослужащие 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.

В тактико-специальных учениях под руководством оперативного штаба Тульской области приняли участие сотрудники УФСБ, УМВД, ГУ МЧС, УФСИН, Управления Росгвардии по Тульской области, военнослужащие 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, специалисты районной администрации и персонал образовательного учреждения.

Согласно легенде, организованная вооружённая группа преступников на грузовом автомобиле протаранила ворота КПП Суворовского училища. Условные террористы уничтожили охрану и захватили заложников в учебном корпусе.

Силы вневедомственной охраны регионального Управления Росгвардии оцепили прилегающие к месту происшествия районы, бойцы ОМОН под прикрытием бронеавтомобиля «Тигр» блокировали опасный объект и установили наблюдение с огневых позиций. После этого СОБР провёл молниеносный штурм – преступники были обезврежены, а заложники освобождены.

Руководители учений высоко оценили работу всех задействованных подразделений, особо отметив отличную подготовленность бойцов спецназа.

 

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Учения в Суворовском училище, Фото: 3
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Учения в Суворовском училище, Фото: 11
Учения в Суворовском училище, Фото: 12
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Учения в Суворовском училище, Фото: 14
Учения в Суворовском училище, Фото: 15
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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:07 0
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