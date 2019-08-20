Тулякам предложили отказаться от букетов 1 Сентября

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В преддверии Дня знаний благотворительный фонд помощи тяжелобольным детям «ЖИВИ» предлагает школьникам научиться делать добрые дела и помочь детям со злокачественными заболеваниями крови.

Ежегодно к 1 Сентября цветочные магазины значительно повышают цены на букеты в ожидании высокого потока покупателей. Средний чек на покупку цветов в семье, где один ребенок идет в школу, — 1000 рублей. Можно посчитать, что один классный руководитель получает 30 000 рублей в виде флористического многообразия. А если в школе 10-30-50 классов? Таким образом, цветочная математика складывается в миллионы и даже миллиарды рублей. А ведь эти деньги не только не приносят особой пользы, но еще и «увядают» через пару дней.

Несколько лет назад, в одном из московских лицеев, ученики совместно с родителями решили не устраивать филиал флористического салона в кабинете классного руководителя, а перевести деньги в один из благотворительных фондов. Это получило положительный отклик в других учебных заведениях и теперь ежегодно набирает всё большую популярность в стране. Одна маленькая, локальная идея неожиданно стала общероссийским флешмобом, помогающим делать добрые дела.

Уже второй год благотворительный фонд «ЖИВИ», который с 2016 года поддерживает детское отделение онкологии, гематологии и химиотерапии в Тульской детской областной клинической больнице (ТДОКБ), принимает активное участие в акции «Помощь вместо цветов». Суть мероприятия заключается в перечислении сэкономленных на букетах ко Дню знаний средств, в поддержку детей со злокачественными заболеваниями крови.

На деньги, собранные в ходе мероприятия, фонд оказывает адресную помощь пациентам и улучшает условия лечения и пребывания детей в отделении онкологии, гематологии и химиотерапии в ТДОКБ.

Фонд предлагает родителям и ученикам к 1 Сентября закупить не индивидуальные букеты, а собрать один общий на каждый класс, в котором будет по одному цветку от ученика.

Классный руководитель получит прекрасную цветочную композицию, где будет благодарность за его труд от каждого школьника, а сэкономленные таким образом деньги пойдут во благо детей, которые сейчас не могут посещать общеобразовательные учреждения.

Как принять участие в акции «Помощь вместо цветов»?

Сбор средств — решение коллективное и самое главное добровольное! Если вы решили присоединиться:

1. Необходимо взять согласие (пусть даже устное) с родителей класса, учеников и педагогов. Возможно, присоединиться к вам и вашему желанию захотят школьники из параллели, а может, даже и вся школа.

2. После этого необходимо зарегистрироваться здесь в качестве участников акции «Помощь вместо цветов».

3. Купить по одному цветку на каждого школьника.

4. Прийти 1 Сентября на торжественную линейку и собрать на класс один, но очень красивый букет для учителя.

5. Перевести сэкономленные на цветах денежные средства на счет Благотворительного фонда «ЖИВИ». Реквизиты, а также другие способы помощи детям со злокачественными заболеваниями крови, можно посмотреть на официальном сайте.

Немного о цифрах

Даже незначительные денежные средства могут значительно улучшить пребывание маленьких пациентов в больнице. Так, например, медицинская форма с ярким и красивым рисунком, на которую ребенок может отвлекаться во время неприятных и болезненных процедур, стоит в среднем 1000 рублей.

Если к всего одному школьнику, участвующему в акции, присоединится его класс, фонд сможет купить ортопедический матрац, позволяющий малышу, проводящему на кровати львиную долю своего времени из-за тяжелого состояния, лежать комфортно. Он стоит порядка 10 000 рублей.

А что если всего одна школа города сможет провести День знаний без огромного количества цветов? Тогда инфузомат — электронный прибор, позволяющий безопасно проводить химиотерапию на современном уровне, сможет спасти жизнь нескольким десяткам детей. Он стоит в среднем 200 000 рублей.