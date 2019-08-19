новости
новости
Регистрация
В российских школах ограничат использование мобильников

В российских школах ограничат использование мобильников

Рекомендации профильных министерств и ведомств школы получат уже к 1 сентября.

Пользование гаджетами школе советуют ограничить «с целью профилактики возможного вреда здоровью школьников и повышения эффективности образовательного процесса».

Взялись за гаджеты

Роспотребнадзор, Минпросвещения, Рособрнадзор и Российская академия образования подготовили методические рекомендации о порядке использования личных устройств мобильной связи.

В представленном документе органам управления в сфере образования (как на уровне субъектов, так и муниципальным), а также самим школам рекомендуется рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных устройств связи в образовательных организациях. Ограничить время использования гаджетов предлагают как учащимся, так и педагогам и родителям.

Всем участникам образовательного процесса рекомендуется переводить смартфоны и телефоны в режим «без звука» при входе в образовательную организацию. А школьникам — еще и ограничить использование устройств мобильной связи во время учебного процесса.

Исключение предлагается сделать для детей, нуждающихся в гаджетах по состоянию здоровья (например, для мониторинга сахара в крови при диабете).

При необходимости и возможности школам рекомендуется предусмотреть места хранения мобильных телефонов учеников во время образовательного процесса, согласовать способы коммуникации родителей с обучающимися в случае необходимости или внештатной ситуации.

Будет ли эффект?

Это проверят. В течение года Роспотребнадзор будет проводить мониторинг функционального состояния здоровья школьников при ограничении использования мобильных устройств связи. А Рособрнадзор и Российская академия образования — выборочный мониторинг повышения эффективности образовательного процесса.

Методические рекомендации будут направлены в регионы до начала нового учебного года.

Мобильники в школе: за и против

Рекомендации подготовлены на основе анализа международного опыта и по итогам соцопроса, в ходе которого 61% учащихся, 89% родителей и 90% педагогов поддержали ограничение.

Около трёх четвертей опрошенных считают, что и педагоги должны ограничить использование сотового телефона в школе в присутствии обучающихся в личных целях. Более половины школьников согласны с тем, что неупорядоченное использование мобильных телефонов может нанести вред их здоровью и отвлекает от учебного процесса.

Среди взрослых участников опроса (родителей и педагогов) с этими утверждениями согласны 83-90% опрошенных.

Анализ международного опыта выявил, что длительное время использования гаджетов может привести к нарушениям психики, гиперактивности, раздражительности, нарушениям сна, а также снижению умственной работоспособности, ослаблению памяти и внимания.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Юлия Королева, сегодня, в 14:40 +11
Другие статьи по темам
Событие
мобильникигаджетышколаученикиучебный професс

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

21 августа Пролетарский район Тулы останется без воды
21 августа Пролетарский район Тулы останется без воды
Под Рязанью в жутком ДТП с цементовозом погиб житель Тульской области
Под Рязанью в жутком ДТП с цементовозом погиб житель Тульской области
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.