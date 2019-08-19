В российских школах ограничат использование мобильников

Рекомендации профильных министерств и ведомств школы получат уже к 1 сентября.

Пользование гаджетами школе советуют ограничить «с целью профилактики возможного вреда здоровью школьников и повышения эффективности образовательного процесса».

Взялись за гаджеты

Роспотребнадзор, Минпросвещения, Рособрнадзор и Российская академия образования подготовили методические рекомендации о порядке использования личных устройств мобильной связи.

В представленном документе органам управления в сфере образования (как на уровне субъектов, так и муниципальным), а также самим школам рекомендуется рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных устройств связи в образовательных организациях. Ограничить время использования гаджетов предлагают как учащимся, так и педагогам и родителям.

Всем участникам образовательного процесса рекомендуется переводить смартфоны и телефоны в режим «без звука» при входе в образовательную организацию. А школьникам — еще и ограничить использование устройств мобильной связи во время учебного процесса.

Исключение предлагается сделать для детей, нуждающихся в гаджетах по состоянию здоровья (например, для мониторинга сахара в крови при диабете).

При необходимости и возможности школам рекомендуется предусмотреть места хранения мобильных телефонов учеников во время образовательного процесса, согласовать способы коммуникации родителей с обучающимися в случае необходимости или внештатной ситуации.

Будет ли эффект?

Это проверят. В течение года Роспотребнадзор будет проводить мониторинг функционального состояния здоровья школьников при ограничении использования мобильных устройств связи. А Рособрнадзор и Российская академия образования — выборочный мониторинг повышения эффективности образовательного процесса.

Методические рекомендации будут направлены в регионы до начала нового учебного года.

Мобильники в школе: за и против

Рекомендации подготовлены на основе анализа международного опыта и по итогам соцопроса, в ходе которого 61% учащихся, 89% родителей и 90% педагогов поддержали ограничение.

Около трёх четвертей опрошенных считают, что и педагоги должны ограничить использование сотового телефона в школе в присутствии обучающихся в личных целях. Более половины школьников согласны с тем, что неупорядоченное использование мобильных телефонов может нанести вред их здоровью и отвлекает от учебного процесса.

Среди взрослых участников опроса (родителей и педагогов) с этими утверждениями согласны 83-90% опрошенных.

Анализ международного опыта выявил, что длительное время использования гаджетов может привести к нарушениям психики, гиперактивности, раздражительности, нарушениям сна, а также снижению умственной работоспособности, ослаблению памяти и внимания.