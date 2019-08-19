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21 августа Пролетарский район Тулы останется без воды

21 августа Пролетарский район Тулы останется без воды

Отключение водоснабжения будет связано с работами на Медвенско-Осетровском водозаборе.

По сообщению АО «Тулагорводоканал», подачу холодной воды прекратят 21 августа с 8.00. До окончания работ без воды останутся дома в Пролетарском районе, Новомедвенском пр., мкр. Водный, Комарки, Фитогенетика, ЖК «Молодежный», СНТ «Водник-2».

Отключение связано с проведением работ по врезке вновь проложенного водовода Д900 на Медвенско-Осетровском водозаборе. По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

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Автор: Оксана Грудинина, сегодня, в 15:10 +2
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