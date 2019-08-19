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Под Рязанью в жутком ДТП с цементовозом погиб житель Тульской области
Фото пресс-службы УМВД России по Рязанской области и из группы «ВКонтакте» «ДТП | Аварии | Рязань».

Под Рязанью в жутком ДТП с цементовозом погиб житель Тульской области

Туляк находился за рулем фургона ГАЗ. После столкновения грузовик загорелся.

Житель Тульской области погиб в страшном ДТП под Рязанью. 16 августа в 5.35 в селе Захарово на 255-м километре автодороги «Калуга – Тула – Михайлов – Рязань» 37-летний туляк, управляя фургоном ГАЗ, по предварительным данным, не справился с управлением и врезался в седельный тягач МАН с полуприцепом.

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В жутком ДТП под Рязанью погиб житель Тульской области, Фото: 1
В жутком ДТП под Рязанью погиб житель Тульской области, Фото: 2
В жутком ДТП под Рязанью погиб житель Тульской области, Фото: 3
В жутком ДТП под Рязанью погиб житель Тульской области, Фото: 4
В жутком ДТП под Рязанью погиб житель Тульской области, Фото: 5
В жутком ДТП под Рязанью погиб житель Тульской области, Фото: 6

Фото из группы ВКонтакте «ДТП | Аварии | Рязань».

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области, в результате ДТП произошло возгорание фургона, водитель автомобиля погиб.

По факту происшествия проводится проверка, все обстоятельства уточняются.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:10 +2
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