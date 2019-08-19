Под Тулой после ДТП загорелись три автомобиля: погибли два человека

Фото ГУ МЧС России по Тульской области.

Смертельное ДТП произошло на 202-м км автодороги М-2 «Крым» в Щекинском районе. По предварительным данным, столкнулись четыре легковых автомобиля, в результате ДТП три из них – Kia Rio, ВАЗ-2114 и Lexus – загорелись.

По имеющейся на данный момент информации, погибли два человека, еще двое пострадали.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа ОМВД России по Щёкинскому району. Полицейские выясняют детали и обстоятельства случившегося, обеспечивают дорожное движение на указанном участке, а также принимают меры для помощи гражданам.