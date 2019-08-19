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Под Тулой после ДТП загорелись три автомобиля: погибли два человека
Фото ГУ МЧС России по Тульской области.

Под Тулой после ДТП загорелись три автомобиля: погибли два человека

Страшная авария произошла в Щекинском районе на 202-м км трассы М-2 «Крым».

Смертельное ДТП произошло на 202-м км автодороги М-2 «Крым» в Щекинском районе. По предварительным данным, столкнулись четыре легковых автомобиля, в результате ДТП три из них – Kia Rio, ВАЗ-2114 и Lexus – загорелись.

По имеющейся на данный момент информации, погибли два человека, еще двое пострадали.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа ОМВД России по Щёкинскому району. Полицейские выясняют детали и обстоятельства случившегося, обеспечивают дорожное движение на указанном участке, а также принимают меры для помощи гражданам.

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В жутком ДТП на М2 под Тулой сгорели три авто: двое погибли, Фото: 1
В жутком ДТП на М2 под Тулой сгорели три авто: двое погибли, Фото: 2
В жутком ДТП на М2 под Тулой сгорели три авто: двое погибли, Фото: 3
В жутком ДТП на М2 под Тулой сгорели три авто: двое погибли, Фото: 4
В жутком ДТП на М2 под Тулой сгорели три авто: двое погибли, Фото: 5
В жутком ДТП на М2 под Тулой сгорели три авто: двое погибли, Фото: 6
В жутком ДТП на М2 под Тулой сгорели три авто: двое погибли, Фото: 7
В жутком ДТП на М2 под Тулой сгорели три авто: двое погибли, Фото: 8
В жутком ДТП на М2 под Тулой сгорели три авто: двое погибли, Фото: 9
В жутком ДТП на М2 под Тулой сгорели три авто: двое погибли, Фото: 10
В жутком ДТП на М2 под Тулой сгорели три авто: двое погибли, Фото: 11
В жутком ДТП на М2 под Тулой сгорели три авто: двое погибли, Фото: 12
В жутком ДТП на М2 под Тулой сгорели три авто: двое погибли, Фото: 13
В жутком ДТП на М2 под Тулой сгорели три авто: двое погибли, Фото: 14
В жутком ДТП на М2 под Тулой сгорели три авто: двое погибли, Фото: 15
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Автор: Оксана Грудинина, сегодня, в 15:22 +9
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