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Где в Туле 19 августа не будет электроэнергии

Где в Туле 19 августа не будет электроэнергии

Публикуем список адресов.

19 августа специалисты «Тульских городских электрических сетей» проведут плановые ремонтные работы. В связи с этим с 9.00 электричества не будет по следующим адресам:

  • ул. Октябрьская, 188, 198, 192, 250, 207-а, 209-г, 207, 209, 211;
  • ул. Гагарина, 3, 5, 6, 7, 10, 12, 8-а, 8-б, 8;
  • 1-й пр-зд, 49;
  • п. Призаводской Рудник: 1-й пр-зд, 20-а; Призаводской Рудник, 6; п. Шахты Рвы, (ЭЗУ), лыжная база;
  • ул. 1-я Трубная, 14−20 (чётн.);
  • ул. Болдина, 32−44 (чётн.);
  • ул. Самокатная, 1−5 (нечётн.), 2−8 (чётн.);
  • ул. Лермонтова, 15−27 (нечётн.), 18−32 (чётн.);
  • ул. 2-я Трубная, 20;
  • ул. Серебровская, 20, 16-а;
  • ул. Трубная, 12;
  • ул. Болдина, 44;
  • ул. Епифанская, 123, 125, 127, 128, 130, 132;
  • ул. Кирова, 8, 10;
  • ул. Кирова, 186, 184, 180-а, 188, 182, 184-а, 184-б;
  • ул. Кутузова, 10-а, 10-б, 4, 8-а;
  • ул. Немцова, 5-а, 12−38 (чётн.);
  • п. Горелки: ул. Горельская, 34−94 (чётн.), 19−33 (нечётн.); 1-й — 4-й Горельские пр-ды; ул. Энтузиастов, 28−52 (чётн.), 17−41 (нечётн.); 2-й Горельский пр-зд, 4−32 (чётн.), 5−17 (нечётн.); 3-й Горельский пр-зд, 1−10; 5-й Горельский пр-зд, 6, 7;
  • Мясново: ул. В. Краснослободская, 61−97, 10, 103 (нечётн.), 74−88 (чётн.); ул. Привокзальная, 36−64 (чётн.); 4-й пр-зд, 47-а, 47-б, 49-а, 49-б; ул. Профсоюзная, 6-а, 7, 8, 9, 10, 11;
  • п. Рудаково: ул. Победы, 19−35; ул. Л. Толстого, 1−29; ул. Октябрьская, 1−18;
  • п. Скуратово: ул. Киреевская, 9−29; ул. Чекалина, 95, 93, 93-а, 93-б, 92, 22, 20; п. Октябрьский, 11, 11-а, 15−21 (нечётн.), 12, 14, 16, 18.
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Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 21:30 +3
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