В тульских парках ловят нарушителей правил выгула собак

Фото пресс-службы ГУ ТО "Тульские парки".

Обращаем внимание, что выгуливать питомцев нужно только в строго отведенных для этого местах.

В Туле в Центральном, Пролетарском и Рогожинском парках прошел рейд против нарушителей правил выгула собак. Как владельцы четвероногих соблюдают требования закона, выявляли полицейские и сотрудники администрации ГУ ТО «Тульские парки».

Напомним, в общественных местах запрещается выгуливать собак. При этом находиться и передвигаться на территориях, где имеются специально отведенные места, животные могут, если их владельцы будут соблюдать несколько условий:

собака должна быть в наморднике;

вести пса можно только на коротком поводке.

За нарушение ст. 6.12 Закона Тульской области № 388 предусмотрено предупреждение или наложение штрафа в размере от 1000 до 3000 рублей.

Администрация ГУ ТО «Тульские парки» напоминает владельцам собак, что выгуливать питомцев допускается в специально отведенных местах,

а самое главное — самостоятельно убрать за животным продукты жизнедеятельности.

Кстати, на территории ЦПКиО действуют две площадки для выгула собак:

около технических ворот со стороны ул. Первомайская,

в районе пляжной зоны со стороны улицы Тульского Рабочего Полка.

Добраться до специальных площадок можно, не пересекая всю территорию парка, чтобы не доставлять неудобства другим посетителям.

В Комсомольском и Пролетарском парках оборудовано по две площадки для выгула, в Рогожинском — одна. Все они достаточно просторные, чтобы животным было где побегать и поиграть. Территории оборудованы атрибутами для дрессировки. Имеются скамейки для отдыха хозяев.