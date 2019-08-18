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В тульских парках ловят нарушителей правил выгула собак
Фото пресс-службы ГУ ТО "Тульские парки".

В тульских парках ловят нарушителей правил выгула собак

Обращаем внимание, что выгуливать питомцев нужно только в строго отведенных для этого местах.

В Туле в Центральном, Пролетарском и Рогожинском парках прошел рейд против нарушителей правил выгула собак. Как владельцы четвероногих соблюдают требования закона, выявляли полицейские и сотрудники администрации ГУ ТО «Тульские парки».

Напомним, в общественных местах запрещается выгуливать собак. При этом находиться и передвигаться на территориях, где имеются специально отведенные места, животные могут, если их владельцы будут соблюдать несколько условий:

  • собака должна быть в наморднике;
  • вести пса можно только на коротком поводке.

За нарушение ст. 6.12 Закона Тульской области № 388 предусмотрено предупреждение или наложение штрафа в размере от 1000 до 3000 рублей.

Администрация ГУ ТО «Тульские парки» напоминает владельцам собак, что выгуливать питомцев допускается в специально отведенных местах,

а самое главное — самостоятельно убрать за животным продукты жизнедеятельности.

Кстати, на территории ЦПКиО действуют две площадки для выгула собак:

  • около технических ворот со стороны ул. Первомайская,
  • в районе пляжной зоны со стороны улицы Тульского Рабочего Полка.

Добраться до специальных площадок можно, не пересекая всю территорию парка, чтобы не доставлять неудобства другим посетителям.

В Комсомольском и Пролетарском парках оборудовано по две площадки для выгула, в Рогожинском — одна. Все они достаточно просторные, чтобы животным было где побегать и поиграть. Территории оборудованы атрибутами для дрессировки. Имеются скамейки для отдыха хозяев.

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Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 20:11 +9
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