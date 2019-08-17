Власти Тулы: Трещину на стене школы №53 обследуют в ближайшее время

Трещину на стене школы выявили еще в 2013 году, в 2016 -м повторно обследовали.

В пресс-службе администрации Тулы прокомментировали наличие трещины на здании школы №53.

Оказалось, что 6 августа 2013 года Центр технического надзора, эксплуатации, материально-технического обеспечения зданий и сооружений Тулы проведена экспертиза ограждающих конструкций здания. Было выявлено частичное выветривание швов, незначительное ослабление кирпичной кладки.

Через три года, 7 августа 2016 года проведено повторное обследование стены структурного подразделения сотрудниками Центртехнадзора. На внутреннюю стену здания установлены маячки для контроля за состоянием трещины. До настоящего времени усиления деформации трещины не произошло, состояние маячков осталось прежним.

В связи с обращением в редакцию портала Myslo.ru 16 августа руководителем образовательной организации направлен запрос на проведение повторной экспертизы.