В Туле на стене школы №53 образовалась большая трещина

Фото Игоря Воробьева.

До учебного года осталось всего две недели.

В редакцию Myslo обратился житель Заречья, который рассказал, что на ул. Герцена на одной из стен школы №53 (Центр образования №31) появилась трещина на кирпичной кладке: от самой крыши и до предыдущего этажа.

По словам мужчины, трещина несколько сантиметров шириной и выглядит угрожающе: помимо того, что в здании через две недели начнутся учебные занятия, поврежденная стена выходит на тротуар.

В связи с этим Myslo обратился в городскую администрацию.