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В Туле на стене школы №53 образовалась большая трещина
Фото Игоря Воробьева.

В Туле на стене школы №53 образовалась большая трещина

До учебного года осталось всего две недели.

В редакцию Myslo обратился житель Заречья, который рассказал, что на ул. Герцена на одной из стен школы №53 (Центр образования №31) появилась трещина на кирпичной кладке: от самой крыши и до предыдущего этажа.

По словам мужчины, трещина несколько сантиметров шириной и выглядит угрожающе: помимо того, что в здании через две недели начнутся учебные занятия, поврежденная стена выходит на тротуар.

В связи с этим Myslo обратился в городскую администрацию.
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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 18:03 +4
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