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В ДТП с маршруткой Тула-Липецк погиб один и 11 человек пострадали
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

В ДТП с маршруткой Тула-Липецк погиб один и 11 человек пострадали

Автоавария произошла в Тепло-Огаревском районе

Вечером, в субботу 17 августа, на автодороге Лопатково-Ефремов произошло ДТП с участием микроавтобуса, следовавшего по маршруту Тула-Липецк. Неподалеку от деревни Дегтярка, которая находится в Тепло-Огаревском районе, маршрутка Volkswagen столкнулась с легковушкой Kia, выехавшей на полосу встречного движения.

«В результате ДТП, по предварительным данным, погиб водитель Kia и пострадали 11 пассажиров из 18-ти, среди которых 10-летняя девочка. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа полиции, выясняются все детали и обстоятельства случившегося», — сообщил корреспонденту Myslo заместитель руководителя пресс-службы УМВД России по Тульской области Сергей Сергейчев.

По данным ГУ МЧС России по Тульской области, информация о происшествии поступила в 18:00.

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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 18:27 +8
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Тульская областьЕфремовский район

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