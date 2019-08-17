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«Универсальный солдат 2019» в Туле: Удержание пулеметов, бег с пушкой и тяга «Тигра»
Фото Дмитрия Дзюбина.

«Универсальный солдат 2019» в Туле: Удержание пулеметов, бег с пушкой и тяга «Тигра»

Участниками многоборья стали более 30 человек.

17 августа в тульском парке «Патриот» состоялась торжественная присяга личного состава научно-производственной роты 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.

Также сегодня прошел фестиваль по силовому многоборью «Универсальный солдат 2019». Участники соревновались в комплексе упражнений на выносливость, силу и скорость.

Состязания с каждым годом вызывают все больший интерес, спортсмены из разных городов области к ним готовятся специально.

В 2019 году участниками «Универсального солдата» стали более 30 человек.

Среди упражнений, в которых соревновались мужчины, были подтягивания, прыжки в высоту, удержание пулеметов, бег с пушкой, кантовка колеса весом 180 кг, тяга броневика «Тигр». Внеконкурсным состязанием стал армрестлинг.

Задания для участниц не слишком отличались от силовых заданий для мужчин. Они также подтягивались, качали пресс, приседали с гирей весом в 32 кг, кантовали колесо весом около 100 кг, бегали с гирями, состязались в тяге автомобиля.

«"Парк «Патриот" - место для реализации самых различных событий, среди которых особое значение занимают мероприятия военно-прикладной и патриотической направленности. Сегодня на его территории организованы два мероприятия, формат которых полностью соответствует концепции парка. Проведение таких праздников способствует укреплению престижа военной службы в Вооруженных Силах России, популяризирует здоровый образ жизни, является важным общественно-патриотическим событием в жизни региона. Правительство Тульской области поддерживает инициативы проведения таких мероприятий на территории парка», - сказал заместитель министра природных ресурсов и экологии Тульской области Андрей Журавлев.

Галерея
«Универсальный солдат 2019» в Туле: Удержание пулеметов, бег с пушкой и тяга «Тигра», Фото: 1
«Универсальный солдат 2019» в Туле: Удержание пулеметов, бег с пушкой и тяга «Тигра», Фото: 2
«Универсальный солдат 2019» в Туле: Удержание пулеметов, бег с пушкой и тяга «Тигра», Фото: 3
«Универсальный солдат 2019» в Туле: Удержание пулеметов, бег с пушкой и тяга «Тигра», Фото: 4
«Универсальный солдат 2019» в Туле: Удержание пулеметов, бег с пушкой и тяга «Тигра», Фото: 5
«Универсальный солдат 2019» в Туле: Удержание пулеметов, бег с пушкой и тяга «Тигра», Фото: 6
«Универсальный солдат 2019» в Туле: Удержание пулеметов, бег с пушкой и тяга «Тигра», Фото: 7
«Универсальный солдат 2019» в Туле: Удержание пулеметов, бег с пушкой и тяга «Тигра», Фото: 8
«Универсальный солдат 2019» в Туле: Удержание пулеметов, бег с пушкой и тяга «Тигра», Фото: 9
«Универсальный солдат 2019» в Туле: Удержание пулеметов, бег с пушкой и тяга «Тигра», Фото: 10
«Универсальный солдат 2019» в Туле: Удержание пулеметов, бег с пушкой и тяга «Тигра», Фото: 11
«Универсальный солдат 2019» в Туле: Удержание пулеметов, бег с пушкой и тяга «Тигра», Фото: 12
«Универсальный солдат 2019» в Туле: Удержание пулеметов, бег с пушкой и тяга «Тигра», Фото: 13
«Универсальный солдат 2019» в Туле: Удержание пулеметов, бег с пушкой и тяга «Тигра», Фото: 14
«Универсальный солдат 2019» в Туле: Удержание пулеметов, бег с пушкой и тяга «Тигра», Фото: 15
«Универсальный солдат 2019» в Туле: Удержание пулеметов, бег с пушкой и тяга «Тигра», Фото: 16
«Универсальный солдат 2019» в Туле: Удержание пулеметов, бег с пушкой и тяга «Тигра», Фото: 17
«Универсальный солдат 2019» в Туле: Удержание пулеметов, бег с пушкой и тяга «Тигра», Фото: 18
«Универсальный солдат 2019» в Туле: Удержание пулеметов, бег с пушкой и тяга «Тигра», Фото: 19
«Универсальный солдат 2019» в Туле: Удержание пулеметов, бег с пушкой и тяга «Тигра», Фото: 20
«Универсальный солдат 2019» в Туле: Удержание пулеметов, бег с пушкой и тяга «Тигра», Фото: 21
«Универсальный солдат 2019» в Туле: Удержание пулеметов, бег с пушкой и тяга «Тигра», Фото: 22
«Универсальный солдат 2019» в Туле: Удержание пулеметов, бег с пушкой и тяга «Тигра», Фото: 23
«Универсальный солдат 2019» в Туле: Удержание пулеметов, бег с пушкой и тяга «Тигра», Фото: 24
«Универсальный солдат 2019» в Туле: Удержание пулеметов, бег с пушкой и тяга «Тигра», Фото: 25
«Универсальный солдат 2019» в Туле: Удержание пулеметов, бег с пушкой и тяга «Тигра», Фото: 26
«Универсальный солдат 2019» в Туле: Удержание пулеметов, бег с пушкой и тяга «Тигра», Фото: 27
«Универсальный солдат 2019» в Туле: Удержание пулеметов, бег с пушкой и тяга «Тигра», Фото: 28
«Универсальный солдат 2019» в Туле: Удержание пулеметов, бег с пушкой и тяга «Тигра», Фото: 29
«Универсальный солдат 2019» в Туле: Удержание пулеметов, бег с пушкой и тяга «Тигра», Фото: 30
«Универсальный солдат 2019» в Туле: Удержание пулеметов, бег с пушкой и тяга «Тигра», Фото: 31
«Универсальный солдат 2019» в Туле: Удержание пулеметов, бег с пушкой и тяга «Тигра», Фото: 32
«Универсальный солдат 2019» в Туле: Удержание пулеметов, бег с пушкой и тяга «Тигра», Фото: 33
«Универсальный солдат 2019» в Туле: Удержание пулеметов, бег с пушкой и тяга «Тигра», Фото: 34
«Универсальный солдат 2019» в Туле: Удержание пулеметов, бег с пушкой и тяга «Тигра», Фото: 35
«Универсальный солдат 2019» в Туле: Удержание пулеметов, бег с пушкой и тяга «Тигра», Фото: 36
«Универсальный солдат 2019» в Туле: Удержание пулеметов, бег с пушкой и тяга «Тигра», Фото: 37
«Универсальный солдат 2019» в Туле: Удержание пулеметов, бег с пушкой и тяга «Тигра», Фото: 38
«Универсальный солдат 2019» в Туле: Удержание пулеметов, бег с пушкой и тяга «Тигра», Фото: 39
«Универсальный солдат 2019» в Туле: Удержание пулеметов, бег с пушкой и тяга «Тигра», Фото: 40
«Универсальный солдат 2019» в Туле: Удержание пулеметов, бег с пушкой и тяга «Тигра», Фото: 41
«Универсальный солдат 2019» в Туле: Удержание пулеметов, бег с пушкой и тяга «Тигра», Фото: 42
«Универсальный солдат 2019» в Туле: Удержание пулеметов, бег с пушкой и тяга «Тигра», Фото: 43
«Универсальный солдат 2019» в Туле: Удержание пулеметов, бег с пушкой и тяга «Тигра», Фото: 44
«Универсальный солдат 2019» в Туле: Удержание пулеметов, бег с пушкой и тяга «Тигра», Фото: 45
«Универсальный солдат 2019» в Туле: Удержание пулеметов, бег с пушкой и тяга «Тигра», Фото: 46
«Универсальный солдат 2019» в Туле: Удержание пулеметов, бег с пушкой и тяга «Тигра», Фото: 47
«Универсальный солдат 2019» в Туле: Удержание пулеметов, бег с пушкой и тяга «Тигра», Фото: 48
«Универсальный солдат 2019» в Туле: Удержание пулеметов, бег с пушкой и тяга «Тигра», Фото: 49
«Универсальный солдат 2019» в Туле: Удержание пулеметов, бег с пушкой и тяга «Тигра», Фото: 50
«Универсальный солдат 2019» в Туле: Удержание пулеметов, бег с пушкой и тяга «Тигра», Фото: 51
«Универсальный солдат 2019» в Туле: Удержание пулеметов, бег с пушкой и тяга «Тигра», Фото: 52
«Универсальный солдат 2019» в Туле: Удержание пулеметов, бег с пушкой и тяга «Тигра», Фото: 53
«Универсальный солдат 2019» в Туле: Удержание пулеметов, бег с пушкой и тяга «Тигра», Фото: 54
«Универсальный солдат 2019» в Туле: Удержание пулеметов, бег с пушкой и тяга «Тигра», Фото: 55
«Универсальный солдат 2019» в Туле: Удержание пулеметов, бег с пушкой и тяга «Тигра», Фото: 56
«Универсальный солдат 2019» в Туле: Удержание пулеметов, бег с пушкой и тяга «Тигра», Фото: 57
«Универсальный солдат 2019» в Туле: Удержание пулеметов, бег с пушкой и тяга «Тигра», Фото: 58
«Универсальный солдат 2019» в Туле: Удержание пулеметов, бег с пушкой и тяга «Тигра», Фото: 59
«Универсальный солдат 2019» в Туле: Удержание пулеметов, бег с пушкой и тяга «Тигра», Фото: 60
«Универсальный солдат 2019» в Туле: Удержание пулеметов, бег с пушкой и тяга «Тигра», Фото: 61
«Универсальный солдат 2019» в Туле: Удержание пулеметов, бег с пушкой и тяга «Тигра», Фото: 62
«Универсальный солдат 2019» в Туле: Удержание пулеметов, бег с пушкой и тяга «Тигра», Фото: 63
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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 19:05 +1
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