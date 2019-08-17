«Универсальный солдат 2019» в Туле: Удержание пулеметов, бег с пушкой и тяга «Тигра»

Фото Дмитрия Дзюбина.

17 августа в тульском парке «Патриот» состоялась торжественная присяга личного состава научно-производственной роты 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.

Также сегодня прошел фестиваль по силовому многоборью «Универсальный солдат 2019». Участники соревновались в комплексе упражнений на выносливость, силу и скорость.

Состязания с каждым годом вызывают все больший интерес, спортсмены из разных городов области к ним готовятся специально.

В 2019 году участниками «Универсального солдата» стали более 30 человек.

Среди упражнений, в которых соревновались мужчины, были подтягивания, прыжки в высоту, удержание пулеметов, бег с пушкой, кантовка колеса весом 180 кг, тяга броневика «Тигр». Внеконкурсным состязанием стал армрестлинг.

Задания для участниц не слишком отличались от силовых заданий для мужчин. Они также подтягивались, качали пресс, приседали с гирей весом в 32 кг, кантовали колесо весом около 100 кг, бегали с гирями, состязались в тяге автомобиля.

«"Парк «Патриот" - место для реализации самых различных событий, среди которых особое значение занимают мероприятия военно-прикладной и патриотической направленности. Сегодня на его территории организованы два мероприятия, формат которых полностью соответствует концепции парка. Проведение таких праздников способствует укреплению престижа военной службы в Вооруженных Силах России, популяризирует здоровый образ жизни, является важным общественно-патриотическим событием в жизни региона. Правительство Тульской области поддерживает инициативы проведения таких мероприятий на территории парка», - сказал заместитель министра природных ресурсов и экологии Тульской области Андрей Журавлев.