На Новомосковском шоссе в Туле собрался «паровозик» из двух внедорожников и легковушки

Фото читателя Myslo.ru.

Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня днем на Новомосковском шоссе. Там у поворота на Петелино столкнулись несколько автомобилей: два внедорожника и ВАЗ, сообщает очевидец, приславший фото.

Три машины врезались друг в друга и стоят «паровозиком», а предположительно, еще один участник на некотором расстоянии от них.

О пострадавших не сообщается. Повреждения на авто различной степени. На месте работают сотрудники ГИБДД.