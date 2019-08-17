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На Новомосковском шоссе в Туле собрался «паровозик» из двух внедорожников и легковушки
Фото читателя Myslo.ru.

На Новомосковском шоссе в Туле собрался «паровозик» из двух внедорожников и легковушки

На месте работают сотрудники ГИБДД.

Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня днем на Новомосковском шоссе. Там у поворота на Петелино столкнулись несколько автомобилей: два внедорожника и ВАЗ, сообщает очевидец, приславший фото.

Три машины врезались друг в друга и стоят «паровозиком», а предположительно, еще один участник на некотором расстоянии от них.

О пострадавших не сообщается. Повреждения на авто различной степени. На месте работают сотрудники ГИБДД.

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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 17:11 +2
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