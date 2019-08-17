На Баташевском мосту готовят к открытию одну полосу

Во вторник, 20 августа, в Туле должно открыться движение по Баташевскому мосту. В связи с этим сегодня в рамках объезда города сотрудники управления по транспорту и дорожному хозяйству проверили, как идут работы моста.

Движение будет открыто только по одной полосе, в связи с этим там сейчас устанавливают бетонные блоки, сетки ограждений для исключения прохода пешеходов. Также на подъезде к мосту монтируют светофор, чтобы регулировать реверсивное движение.

Вдоль огражденного участка обустроено дополнительное освещение.