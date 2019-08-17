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На Баташевском мосту готовят к открытию одну полосу

На Баташевском мосту готовят к открытию одну полосу

Вдоль огражденного участка обустроено дополнительное освещение.

Во вторник, 20 августа, в Туле должно открыться движение по Баташевскому мосту. В связи с этим сегодня в рамках объезда города сотрудники управления по транспорту и дорожному хозяйству проверили, как идут работы моста.

Движение будет открыто только по одной полосе, в связи с этим там сейчас устанавливают бетонные блоки, сетки ограждений для исключения прохода пешеходов. Также на подъезде к мосту монтируют светофор, чтобы регулировать реверсивное движение.

Вдоль огражденного участка обустроено дополнительное освещение.

 
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На Баташевском мосту готовят к открытию одну полосу, Фото: 1
На Баташевском мосту готовят к открытию одну полосу, Фото: 2
На Баташевском мосту готовят к открытию одну полосу, Фото: 3
На Баташевском мосту готовят к открытию одну полосу, Фото: 4
На Баташевском мосту готовят к открытию одну полосу, Фото: 5
На Баташевском мосту готовят к открытию одну полосу, Фото: 6
На Баташевском мосту готовят к открытию одну полосу, Фото: 7
На Баташевском мосту готовят к открытию одну полосу, Фото: 8
На Баташевском мосту готовят к открытию одну полосу, Фото: 9
На Баташевском мосту готовят к открытию одну полосу, Фото: 10
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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 20:09 +1
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