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Дети из Иркутской области получили спортивную форму и школьные наборы от Алексея Дюмина

Дети из Иркутской области получили спортивную форму и школьные наборы от Алексея Дюмина

Ребята пробудут в регионе до 26 августа, и впереди - начало нового учебного года.

17 августа по поручению губернатора Алексея Дюмина заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова посетила базу отдыха в Заокском районе, где отдыхают дети из пострадавших от наводнения районов Приангарья.

Напомним, что по приглашению главы региона в наш регион прибыли 98 ребят из Иркутской области.

На торжественной линейке Ольга Гремякова вручила ребятам подарки от Алексея Дюмина.

Она отметила, что уже третью неделю школьники из Иркутской области пребывают на тульской земле. С первого дня ребята стали активными участниками всевозможных мастер-классов, конкурсов, спортивных соревнований, посетили достопримечательности области. На этом насыщенная программа не заканчивается.

Для удобства времяпровождения и активного образа жизни ребята получили спортивную одежду: костюмы, жилетки и обувь.

Кроме того, Ольга Гремякова напомнила, что ребята пробудут в регионе до 26 августа, и впереди - начало нового учебного года. Еще одним подарком стали рюкзаки, наполненные школьными принадлежностями. На тетрадях, дневниках и альбомах изображены знаковые места Тульской области.

«Мы надеемся, что наши подарки станут залогом ваших школьных успехов, будут напоминать вам о гостеприимном тульском крае», - сказала Ольга Гремякова.

Заместитель председателя регионального правительства пожелала ребятам веселого настроения и новых впечатлений.

Галерея
Дети из Иркутской области получили спортивную форму и школьные наборы от Алексея Дюмина, Фото: 1
Дети из Иркутской области получили спортивную форму и школьные наборы от Алексея Дюмина, Фото: 2
Дети из Иркутской области получили спортивную форму и школьные наборы от Алексея Дюмина, Фото: 3
Дети из Иркутской области получили спортивную форму и школьные наборы от Алексея Дюмина, Фото: 4
Дети из Иркутской области получили спортивную форму и школьные наборы от Алексея Дюмина, Фото: 5
Дети из Иркутской области получили спортивную форму и школьные наборы от Алексея Дюмина, Фото: 6
Дети из Иркутской области получили спортивную форму и школьные наборы от Алексея Дюмина, Фото: 7
Дети из Иркутской области получили спортивную форму и школьные наборы от Алексея Дюмина, Фото: 8
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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 21:04 +2
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