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Туляки сообщают об отравлении верхнего пруда в Центральном парке
Фото из архива Myslo.

Туляки сообщают об отравлении верхнего пруда в Центральном парке

Так ли это на самом деле?

Обеспокоенные туляки пишут в соцсетях, что в Центральном парке города отравлен Верхний пруд. Вот, например, пост пользователя под ником «Даниил Гаврилов» в ВКонтакте:

- Пруд проверяют каждый год и выдают липовые бумажки, что там всё нормально. Нормально быть не может, потому что туда много лет спускают канализацию. Если пройти вдоль ограды зооуголка со стороны ул. Тульского Рабочего Полка, можно это унюхать и увидеть. Какого черта это не решается, я не знаю.

Каждый год на Верхнем пруду гибнут утки. Вы это не замечаете, но к осени по пруду плавают трупы. В зооуголке дохнут птицы, если поконтактируют подольше с прудовой водой. Их ужасно жалко. Почему мы молчать должны? — пишет Даниил.

За комментариями Myslo обратился в пресс-службу ГУ ТО «Тульские парки».

- Сотрудники ГУ ТО «Тульские парки» провели визуальное обследование прибрежной территории Верхнего пруда. Установлено, что сброс сточных вод из канализационной системы АО «Тулагорводоканал», расположенной вдоль ул. Тульского Рабочего Полка, отсутствует.

Запах образуется вследствие негерметично закрытых городских канализационных люков.

14 августа взяты пробы воды для независимого лабораторного исследования. Результаты будут опубликованы в открытом доступе.
Кроме того, случаев массовой гибели птиц, обитающих на водоеме, а также живущих в зооуголке парка, не зафиксировано.

Стоит отметить, что в 2015 и 2017 годах на территории Верхнего пруда проводились работы по его биологической очистке с внедрением в водоем микроорганизмов, растений и животных, жизнедеятельность которых тем или иным образом повышает способность экосистемы к самоочищению и самовосстановлению.

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Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 09:45 +12
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