Из-за трещины на счетчике водоканал выставил семье из Узловой счет на 38 тысяч

Фото Дмитрия Дзюбина.

Андрей и Наталья Ермошкины из Узловой не представляют, как будут погашать доначисленную сумму.

Андрей Ермошкин - Когда к нам в частный дом пришли контролеры из мест­ного водоканала, мы и представить не могли, чем это обернется. Нам сказали, что нужно установить новые антимагнитные пломбы. Я не стал возражать: скрывать нам было нечего, мы всегда исправно платим по счетам ЖКХ. Мы проверяли работу счетчика: он крутился, когда я включал воду. Но пломбировать его сотрудники водоканала отказались: на корпусе увидели трещину. Выписали нам акт осмотра и сказали, что старый счетчик нужно заменить как можно быстрее, причем уточнили: штрафа не будет.

Андрей тут же поспешил выполнить указание, и уже на следующий день новый счетчик был на месте.

– Я понесла документы на счетчик в водоканал, и каково же было мое удивление, когда мне сказали, что нам придется заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Мы стали разбираться, пытались понять, в чем причина, но толком нам ничего не объяснили. Единственное основание для такого начисления – акт осмотра из нашего дома. И как можно было избежать штрафа, нам тоже не рассказали.

В действительности счёт, выставленный Ермошкиным, оказался еще внушительнее – почти 38 тысяч рублей. Это не штраф, а доначисления за якобы потребленную воду. 33 216 рублей – за холодное водоснабжение и 4402 рубля за транспортировку стоков.

Квитанция внушительная и выглядит абсурдно. 8 куб. метров холодной воды – это показания счетчика за месяц. Примерно столько, по словам Ермошкиных, они и тратят каждый месяц. Дополнительно начислено 14 куб. метров воды, которые посчитаны с повышенным коэффициентом. Но самая шокирующая строчка – 969,953 куб. метров холодной воды, за которую начислено 30 479 рублей. Дополнительно начисление за полив участка – еще 70 куб. метров. Во столько коммунальщики оценили трещину на счетчике.

– Сомневаюсь, что столько воды потратили даже все дома нашей улицы вместе, – говорит Наталья. – Как правило, в месяц мы тратим не больше 10 кубометров воды, за полив тоже никогда нам не начисляли: счетчик учитывает всю воду, которую мы льем на участке.

Если учесть, что семья тратит около 10 куб. метров в месяц, то получается, что водоканал предъявил им сумму за 106 месяцев! То есть почти за 9 лет!



Ермошкины уверяют, что злосчастную трещину на счетчике просто не заметили.

Своей вины хозяева дома не отрицают. Признаются: трещину просто не заметили.

– Снимали показания в прошлом месяце, трещины не было. Кто знает, что могло произойти: в доме ребенок, может, у него что-то упало на счетчик. Но трещина только на защитной части конструкции, как она может влиять на работу прибора, непонятно, – делится глава семьи. – Предъявлять такие суммы просто возмутительно! Мы всегда исправно платили, следили за датой поверки счетчика, тот, который треснул, меняли в 2016 году.

Как только узнали о проблеме, сразу приняли меры. Но мы не считаем себя нарушителями.



Обращались в прокуратуру, Роспотребнадзор, администрацию. Мы хотели заказать экспертизу счетчика, чтобы доказать, что он работает исправно, но такую нигде не делают. Пытались также встретиться с руководством ООО «Городской коммунальный сервис», так называется наш водоканал. Во встрече с руководителем нам пока отказывают, а начальник абонентского отдела напрямую сказала, что мы можем хоть судиться, всё равно ничего не добьемся.

Ермошкины пока по счетам не платили, и дело не в принципиальной позиции. Зарплата в поселке небольшая, Наталья, например, получает в три раза меньше суммы, выставленной за воду. Семья с двумя детьми просто не может пожертвовать такими деньгами.

Мы попросили прокомментировать ситуацию Сергея Бурденкова, директора ООО «К-Сервис» (ООО «Городской коммунальный сервис» оказывает агентские услуги):

– «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» установлено, что прибор учета должен быть защищен от несанкционированного вмешательства в его работу. При проведении исполнителем проверки состояния прибора учета проверке подлежат в том числе целостность прибора учета, отсутствие механических повреждений, отсутствие не предусмотренных изготовителем отверстий или трещин, плотное прилегание стекла индикатора. При обнаружении нарушений исполнитель составляет акт о несанкционированном вмешательстве в работу прибора учета. При этом если прибор учета установлен в жилом помещении и иных помещениях, доступ к которому не может быть осуществлен без присутствия потребителя, исполнитель производит перерасчет платы за коммунальную услугу и направляет потребителю требование о внесении доначисленной платы за коммунальные услуги. Такой перерасчет производится за период начиная с даты установления указанных пломб или устройств, но не ранее чем с даты проведения исполнителем предыдущей проверки и не более чем за три месяца, предшествующие дате проверки прибора учета, при которой выявлено несанкционированное вмешательство в работу прибора учета и до даты устранения такого вмешательства, исходя из объема, рассчитанного на основании нормативов потребления соответствующих коммунальных услуг с применением повышающего коэффициента 10.

Прибор учета считается вышедшим из строя в случае его механического повреждения.

Потребитель обязан незамедлительно известить исполнителя о выходе прибора учета из строя, сообщить показания прибора учета на момент его выхода из строя и обеспечить устранение неисправности в течение 30 дней. Если требуется демонтаж прибора учета, исполнитель извещается об этом не менее чем за два рабочих дня. Демонтаж и последующий монтаж выполняются в присутствии представителей исполнителя за исключением случаев, когда такие представители не явились к сроку демонтажа, указанному в извещении. Однако в нарушение требований действующего законодательства абонент данные требования не выполнил. При проверке контролерами абонентского отдела ООО «К-Сервис» были выявлены повреждения прибора учета с составлением акта обследования приборов учета холодного водоснабжения и последующим доначислением платы.

Похожие случаи

Подобные ситуации с водоканалами в Тульской области не редкость. О некоторых из них в прошлом году писал Myslo. Тогда семье Гавриловых из Тулы выставили счет на 1 132 434 рубля за якобы неправильно оформленные документы.

Туляки отстояли свою правоту в суде. Тогда же Myslo рассказывал историю предпринимателя Владимира Образцова, которому за не вовремя проведенную поверку счетчика выставили счет на 670 тысяч рублей. Мужчине в районном суде удалось снизить сумму выплаты до 12 тысяч. И Тульский областной суд поддержал это решение.

Два года судился с водоканалом и житель Ленинского района Тулы Борис Меркин. Его историю рассказывал Myslo. Ему предъявили 336 тысяч рублей за то, что при присоединении Ленинского района к Туле он не заключил дополнительный договор с водоканалом. Мужчина посчитал, что передать сведения об абонентах должны были коммунальщики, и оказался прав. Счет за доначисление аннулировали.

Семья Ермошкиных из Узловского района тоже не собирается сдаваться. И мы хотим помочь им найти справедливость. Просим считать данную публикацию обращением в прокуратуру Тульской области, Государственную жилинспекцию Тульской области и Роспотребнадзор по Тульской области.