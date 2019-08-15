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Туляки привезли медали с чемпионата России по парашютному спорту
Фото Федерации парашютного спорта Тульской области.

Туляки привезли медали с чемпионата России по парашютному спорту

Наши спортсмены – молодцы!

В Кемеровской области на аэродроме «Танай» прошел чемпионат России по парашютному спорту. Команда из Тульской области отлично выступила на этих соревнованиях!

Ребята привезли четыре медали. В дисциплине «акробатика — групповая — 4» наши спортсмены завоевали золото. В состав команды «Тульское небо» вошли Евгений Шатненко, Сергей Серегин, Артур Киндзер, Александр Измалкин, Георгий Мирошниченко, Ольга Куксина.

Тулячка Влада Кривенко завоевала две серебряные медали среди юниорок в дисциплинах «точность приземления — личная» и двоеборье. Она же добыла бронзу в категории «акробатика».

 

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Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 17:48 +5
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