Туляки привезли медали с чемпионата России по парашютному спорту
Наши спортсмены – молодцы!
В Кемеровской области на аэродроме «Танай» прошел чемпионат России по парашютному спорту. Команда из Тульской области отлично выступила на этих соревнованиях!
Ребята привезли четыре медали. В дисциплине «акробатика — групповая — 4» наши спортсмены завоевали золото. В состав команды «Тульское небо» вошли Евгений Шатненко, Сергей Серегин, Артур Киндзер, Александр Измалкин, Георгий Мирошниченко, Ольга Куксина.
Тулячка Влада Кривенко завоевала две серебряные медали среди юниорок в дисциплинах «точность приземления — личная» и двоеборье. Она же добыла бронзу в категории «акробатика».
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