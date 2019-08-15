Фото: газета "Красное знамя"
В Ефремовском районе пройдёт православный велопробег
Священнослужители преодолеют 14 километров от райцентра до села Пожилино.
Во вторник, 20 августа, в Ефремовском районе состоится православный велопробег. Вместе с митрополитом Тульским и Ефремовским Алексием священнослужители преодолеют 14-километровый маршрут от кафедрального собора в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших» в Ефремове до храма святого великомученика Дмитрия Солунского в селе Пожилино.
Принять участие в велопробеге может любой желающий. Старт – в 13.00.
Подобное мероприятие состоится в Тульской области уже в шестой раз. Месяц назад участники православного велопробега проехали по кольцевому маршруту «Венев – источник «12 ключей» – Венев».
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