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В Ефремовском районе пройдёт православный велопробег
Фото: газета "Красное знамя"

В Ефремовском районе пройдёт православный велопробег

Священнослужители преодолеют 14 километров от райцентра до села Пожилино.

Во вторник, 20 августа, в Ефремовском районе состоится православный велопробег. Вместе с митрополитом Тульским и Ефремовским Алексием священнослужители преодолеют 14-километровый маршрут от кафедрального собора в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших» в Ефремове до храма святого великомученика Дмитрия Солунского в селе Пожилино.

Принять участие в велопробеге может любой желающий. Старт – в 13.00.

Подобное мероприятие состоится в Тульской области уже в шестой раз. Месяц назад участники православного велопробега проехали по кольцевому маршруту «Венев – источник «12 ключей» – Венев».

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Автор: Леонид Почекин, вчера, в 19:17 +2
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