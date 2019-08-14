В Туле проводили призывников на службу по контракту: репортаж

Фото Дмитрия Дзюбина.

Все новобранцы предпочли более длительную службу по контракту одному году по призыву.

14 августа в Туле на площади Победы состоялись торжественные проводы призывников на военную службу по контракту в 15-й гвардейский мотострелковый Шавлинский ордена Ленина Краснознаменный полк знаменитой 2-й Таманской дивизии. Туда отправился служить 31 призывник из Тульской области.

Все новобранцы по окончании среднего профессионального или высшего учебного заведения воспользовались правом выбора и решили пройти армейскую службу в течение двух лет по контракту вместо одного года по призыву.

После торжественной части председатель отдела Тульской епархии по взаимодействию с казачеством Антоний Фадеев благословил новобранцев. Затем состоялось возложение цветов к Вечному огню. Собравшиеся почтили память героев Великой Отечественной войны минутой молчания.