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В Туле проводили призывников на службу по контракту: репортаж
Фото Дмитрия Дзюбина.

В Туле проводили призывников на службу по контракту: репортаж

Все новобранцы предпочли более длительную службу по контракту одному году по призыву.

14 августа в Туле на площади Победы состоялись торжественные проводы призывников на военную службу по контракту в 15-й гвардейский мотострелковый Шавлинский ордена Ленина Краснознаменный полк знаменитой 2-й Таманской дивизии. Туда отправился служить 31 призывник из Тульской области.

Все новобранцы по окончании среднего профессионального или высшего учебного заведения воспользовались правом выбора и решили пройти армейскую службу в течение двух лет по контракту вместо одного года по призыву.

После торжественной части председатель отдела Тульской епархии по взаимодействию с казачеством Антоний Фадеев благословил новобранцев. Затем состоялось возложение цветов к Вечному огню. Собравшиеся почтили память героев Великой Отечественной войны минутой молчания.

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В Туле проводили призывников на службу по контракту, Фото: 1
В Туле проводили призывников на службу по контракту, Фото: 2
В Туле проводили призывников на службу по контракту, Фото: 3
В Туле проводили призывников на службу по контракту, Фото: 4
В Туле проводили призывников на службу по контракту, Фото: 5
В Туле проводили призывников на службу по контракту, Фото: 6
В Туле проводили призывников на службу по контракту, Фото: 7
В Туле проводили призывников на службу по контракту, Фото: 8
В Туле проводили призывников на службу по контракту, Фото: 9
В Туле проводили призывников на службу по контракту, Фото: 10
В Туле проводили призывников на службу по контракту, Фото: 11
В Туле проводили призывников на службу по контракту, Фото: 12
В Туле проводили призывников на службу по контракту, Фото: 13
В Туле проводили призывников на службу по контракту, Фото: 14
В Туле проводили призывников на службу по контракту, Фото: 15
В Туле проводили призывников на службу по контракту, Фото: 16
В Туле проводили призывников на службу по контракту, Фото: 17
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В Туле проводили призывников на службу по контракту, Фото: 31
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В Туле проводили призывников на службу по контракту, Фото: 36
В Туле проводили призывников на службу по контракту, Фото: 37
В Туле проводили призывников на службу по контракту, Фото: 38
В Туле проводили призывников на службу по контракту, Фото: 39
В Туле проводили призывников на службу по контракту, Фото: 40
В Туле проводили призывников на службу по контракту, Фото: 41
В Туле проводили призывников на службу по контракту, Фото: 42
В Туле проводили призывников на службу по контракту, Фото: 43
В Туле проводили призывников на службу по контракту, Фото: 44
В Туле проводили призывников на службу по контракту, Фото: 45
В Туле проводили призывников на службу по контракту, Фото: 46
В Туле проводили призывников на службу по контракту, Фото: 47
В Туле проводили призывников на службу по контракту, Фото: 48
В Туле проводили призывников на службу по контракту, Фото: 49
В Туле проводили призывников на службу по контракту, Фото: 50
В Туле проводили призывников на службу по контракту, Фото: 51
В Туле проводили призывников на службу по контракту, Фото: 52
В Туле проводили призывников на службу по контракту, Фото: 53
В Туле проводили призывников на службу по контракту, Фото: 54
В Туле проводили призывников на службу по контракту, Фото: 55
В Туле проводили призывников на службу по контракту, Фото: 56
В Туле проводили призывников на службу по контракту, Фото: 57
В Туле проводили призывников на службу по контракту, Фото: 58
В Туле проводили призывников на службу по контракту, Фото: 59
В Туле проводили призывников на службу по контракту, Фото: 60
В Туле проводили призывников на службу по контракту, Фото: 61
В Туле проводили призывников на службу по контракту, Фото: 62
В Туле проводили призывников на службу по контракту, Фото: 63
В Туле проводили призывников на службу по контракту, Фото: 64
В Туле проводили призывников на службу по контракту, Фото: 65
В Туле проводили призывников на службу по контракту, Фото: 66
В Туле проводили призывников на службу по контракту, Фото: 67
В Туле проводили призывников на службу по контракту, Фото: 68
В Туле проводили призывников на службу по контракту, Фото: 69
В Туле проводили призывников на службу по контракту, Фото: 70
В Туле проводили призывников на службу по контракту, Фото: 71
В Туле проводили призывников на службу по контракту, Фото: 72
В Туле проводили призывников на службу по контракту, Фото: 73
В Туле проводили призывников на службу по контракту, Фото: 74
В Туле проводили призывников на службу по контракту, Фото: 75
В Туле проводили призывников на службу по контракту, Фото: 76
В Туле проводили призывников на службу по контракту, Фото: 77
В Туле проводили призывников на службу по контракту, Фото: 78
В Туле проводили призывников на службу по контракту, Фото: 79
В Туле проводили призывников на службу по контракту, Фото: 80
В Туле проводили призывников на службу по контракту, Фото: 81
В Туле проводили призывников на службу по контракту, Фото: 82
В Туле проводили призывников на службу по контракту, Фото: 83
В Туле проводили призывников на службу по контракту, Фото: 84
В Туле проводили призывников на службу по контракту, Фото: 85
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Автор: Юлия Александрова, вчера, в 08:05 +2
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