Погода в Туле 15 августа: дождь с грозой, облачно и ветрено

Фото из архива MySlo

Синоптики обещают до 20 градусов тепла, атмосферное давление ниже нормы.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг в регионе сохранится переменная облачность. Ночью местами небольшой дождь, 14 до 19 градусов тепла.

Днем кратковременный дождь, в отдельных районах гроза. Ветер переменный 5-10 м/с, при грозе порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха – от +20 до +25. Атмосферное давление – 740-745 мм рт. ст.