Почта России назвала самые читающие районы Тульской области

Фото из архива Myslo.

По итогам подписной кампании на первое полугодие 2019 года самым читающим в Тульской области признан Чернский район. В нем на тысячу жителей приходится 190 экземпляров подписки. Второе место занял Тепло-Огаревский район с количеством 183 экземпляра на тысячу жителей. Далее идет Куркинский район с количеством подписки 170 экземпляров на тысячу жителей.

Всего за первое полугодие 2019 года почтальоны Тульской области доставили подписчикам более 360 тысяч экземпляров газет и журналов.

В топ самых популярных изданий ежегодно входят местные районные газеты, далее — областная пресса. Большую популярность имеют издания, посвященные здоровому образу жизни, садоводству, кулинарии.

Оформить подписку на интересующие вас издания можно во всех отделениях связи Почты России, а также на их сайте.