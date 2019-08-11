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Почта России назвала самые читающие районы Тульской области
Фото из архива Myslo.

Почта России назвала самые читающие районы Тульской области

Такой вывод сделан по итогам подписной кампании.

По итогам подписной кампании на первое полугодие 2019 года самым читающим в Тульской области признан Чернский район. В нем на тысячу жителей приходится 190 экземпляров подписки. Второе место занял Тепло-Огаревский район с количеством 183 экземпляра на тысячу жителей. Далее идет Куркинский район с количеством подписки 170 экземпляров на тысячу жителей.

Всего за первое полугодие 2019 года почтальоны Тульской области доставили подписчикам более 360 тысяч экземпляров газет и журналов.

В топ самых популярных изданий ежегодно входят местные районные газеты, далее — областная пресса. Большую популярность имеют издания, посвященные здоровому образу жизни, садоводству, кулинарии.

Оформить подписку на интересующие вас издания можно во всех отделениях связи Почты России, а также на их сайте.

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11 августа, в 10:56 0
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