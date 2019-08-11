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В центре Тулы «Киа» снес дорожное ограждение и врезался в здание
Фото Алексея Гуськова.

В центре Тулы «Киа» снес дорожное ограждение и врезался в здание

По предварительным данным, никто серьезно не пострадал.

В центре Тулы на улице Советской автомобиль «Киа» снес дорожное ограждение, вылетел на тротуар и врезался в здание, в котором располагаются торговые объекты. Об этом Myslo рассказал очевидец.

Отметим, что это место довольно оживленное. По счастливой случайности никто из пешеходов не пострадал.

Обстоятельства ДТП выясняются. На месте происшествия на момент публикации новости работают сотрудники скорой и МЧС.

Галерея
"Киа" врезался в здание ТЦ в центре Тулы, Фото: 1
"Киа" врезался в здание ТЦ в центре Тулы, Фото: 2
"Киа" врезался в здание ТЦ в центре Тулы, Фото: 3
"Киа" врезался в здание ТЦ в центре Тулы, Фото: 4
"Киа" врезался в здание ТЦ в центре Тулы, Фото: 5
"Киа" врезался в здание ТЦ в центре Тулы, Фото: 6
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11 августа, в 12:00 +4
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