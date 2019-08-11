Команда из Тулы стала обладателем Кубка области по футболу

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

«ГСС» из Тулы обыграл «Шахтер» из поселка Бородинский Киреевского района со счетом 2:0.

10 августа в Кимовске состоялись финальные матчи Кубка Тульской области по футболу среди мужских и юношеских команд. Встречи прошли на стадионе, который был отремонтирован по поручению губернатора Алексея Дюмина.

В финале среди юношеских команд встретились «Академия футбола» и «Арсенал -2004». Итог встречи 4:1 в пользу «Академии футбола».

В финале среди мужских команд сыграли «ГСС» из Тулы и «Шахтер» из поселка Бородинский Киреевского района. Со счетом 2:0 победу одержали футболисты из областного центра.

Председатель комитета Тульской области по спорту Николай Ивашков поздравил победителей.

Для гостей соревнований была организована развлекательная программа и концерт.