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Команда из Тулы стала обладателем Кубка области по футболу
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Команда из Тулы стала обладателем Кубка области по футболу

«ГСС» из Тулы обыграл «Шахтер» из поселка Бородинский Киреевского района со счетом 2:0.

10 августа в Кимовске состоялись финальные матчи Кубка Тульской области по футболу среди мужских и юношеских команд. Встречи прошли на стадионе, который был отремонтирован по поручению губернатора Алексея Дюмина. 

В финале среди юношеских команд встретились «Академия футбола» и «Арсенал -2004». Итог встречи 4:1 в пользу «Академии футбола». 

В финале среди мужских команд сыграли «ГСС» из Тулы и «Шахтер» из поселка Бородинский Киреевского района. Со счетом 2:0 победу одержали футболисты из областного центра. 

Председатель комитета Тульской  области по спорту Николай Ивашков поздравил победителей. 

Для гостей соревнований была организована развлекательная программа и концерт. 

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