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Ночью на парковке возле «Макси» туляки водили хоровод вокруг машины ДПС: видео
Кадр из видео.

Ночью на парковке возле «Макси» туляки водили хоровод вокруг машины ДПС: видео

Странный инцидент произошел в Туле.

В группе ВКонтакте «Тула Жесть» появилось интересное видео: несколько десятков туляков водят хоровод вокруг машины ДПС. Действо разворачивается на парковке возле ТРЦ «Макси».


Видео из группы «Тула Жесть».

Инцидент произошел в ночь на 11 августа. По некоторым данным, правоохранители приехали к торговому центру из-за автолюбителей, которые дрифтовали на парковке. Один из водителей внезапно решил поводить хоровод вокруг машины ДПС, остальные присутствующие подхватили такую креативную идею.

В соцсетях участники отмечают, что инспекторы восприняли такую затею с улыбкой.

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