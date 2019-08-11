Ночью на парковке возле «Макси» туляки водили хоровод вокруг машины ДПС: видео

Кадр из видео.

В группе ВКонтакте «Тула Жесть» появилось интересное видео: несколько десятков туляков водят хоровод вокруг машины ДПС. Действо разворачивается на парковке возле ТРЦ «Макси».



Видео из группы «Тула Жесть».

Инцидент произошел в ночь на 11 августа. По некоторым данным, правоохранители приехали к торговому центру из-за автолюбителей, которые дрифтовали на парковке. Один из водителей внезапно решил поводить хоровод вокруг машины ДПС, остальные присутствующие подхватили такую креативную идею.

В соцсетях участники отмечают, что инспекторы восприняли такую затею с улыбкой.