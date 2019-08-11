«Арсенал» обыграл «Уфу» со счетом 1:0

Фото пресс-службы "Арсенала".

Финальный свисток. Победа «Арсенала»!

90' Две минуты добавил судья к основному времени.

89' Как же так!!! Банда мог поставить точку в матче. Выбежал Ламек один на один с вратарем, обошел его, пробил по пустым воротам, но не попал!!!

87' Последняя замена у «Уфы»: Пуцко заменил Бизяк.

85' На поле вышел Ламек Банда вместо Игоря Горбатенко.

84' И сразу же ответ от уфимцев: Гиоргобиани убежал в контратаку, Левашов успел мяч отобрать.

84' Луценко, как же так?! Горбатенко своей передачей вывел футболиста практически один на один с вратарем, Евгений сначала упал, успел подняться и пробить пяткой (!!!) по воротам. Беленов отбился.

81' Табидзе сбил Ткачева. Штрафной для «Арсенала» ничем интересным не завершился.

75' Паника в нашей штрафной. Алиев перевел мяч на правый фланг, где в этот момент находился Гиоргобиани, тот головой пробивал по воротам, но попал в сетку с внешней стороны. Есть небольшие сомнения, справился бы с этим ударом голкипер оружейников или нет.

73' Емельянов с углового отправил передачу в штрафную площадь, Левашов ошибся и скинул мяч практически перед собой. Уфимцы не смогли воспользоваться моментом.

70' Карп врезал по ноге Чаушичу, за что и получил «горчичник».

69' Оружейники нагнетают обстановку у ворот Беленова: Игорь Горбатенко решил пробить издалека. Очень не точно.

68' Первая замена в составе «Арсенала»: Ткачев вышел вместо Ломовицкого.

64' Кирилл Кобаров сфолил на Алиеве. Арбитр зафиксировал фол.

62' Горбатенко исполнял угловой: отправил мяч в штрафную, выше всех выпрыгнул Луценко и нанес удар по воротам головой. Мимо.

62' Еще одна попытка от Лесового забить гол! Очень активный сегодня Даниил. В этом эпизоде он заработал угловой.

60' Замена у «Уфы»: Гиоргобиани заменил Игбуна.

56' Ох, как опасно! «Арсенал» провел неплохую атаку, завершал которую Горбатенко. Его мощный удар принял на себя соперник.

54' Емельянов исполнял штрафной — первым на мяче был Табизде: мяч с его головы вылетел за пределы поля.

52' Лесовой несильно пробил — в руки Беленову.

48' Опасно! Козлов прострелил вдоль линии вратарской, «Арсеналу» повезло, что никто не замкнул передачу.

46' Сразу же замену провели уфимцы — на поле вышел Данила Емельянов вместо Оливье Тилля.

46' Второй тайм.

Оперативный фоторепортаж первого тайма от пресс-службы «Арсенала»:

Перерыв.

45' Одну минуту к первому тайму добавил арбитр.

45' Альварес классно перевел мяч с центра направо, там как раз находился Луценко, нападающий выпрыгнул и пробил головой, только «сфера» пролетела рядом с каркасом ворот.

42' Да уж ((Луценко растратил такой шанс! Евгений заставил Беленова ошибиться при вбросе мяча, но сам моментом воспользоваться не смог. Упал.

41' Взрывную атаку провели оружейники, результативного удара не получилось — Ломовицкий замешкался с мячом и неудачно пробил.

38' Угловой для «Уфы» завершился ударом Карпа по воротам Левашова. Михаил мяч спокойно забрал.

35' Тилль столкнулся с Суховым и получил повреждение. Оливье потребовалась помощь медиков.

32' Мяч залетел в ворота «Арсенала», к счастью для нас, был офсайд. Арбитр гол не засчитал.

31' Лесовой поборолся с двумя футболистами, на подмогу Даниилу так никто не прибежал.

28' ГОООООООЛ!!! Альварес! Чаушич отдал точную передачу на испанца, и тот издалека мощно пробил по воротам. Беленов был бессилен!

25' Тилль подавал угловой, футболисты поборолись за мяч на «втором этаже», всё завершилось фолом.

22' Ломовицкий получил желтую карточку за грубую игру против Карпа.

17' За маленький промежуток времени арсенальцы успели провести две атаки: Ломовицкий бил с центра, но попал в футболистов «Уфы», а затем Лесовой, технично обыграв оппонента на левом фланге, сместившись к штрафной, ударил по воротам, но голкипер был на месте.

15' Лесовой! Как классно закрутил мяч в ворота Беленова, вратарь отразил атаку.

13' Какой момент! Горбатенко скинул шикарную подачу на вбегавшего в штрафную Луценко, но Евгений по мячу не попал.

8' Первый угловой для «Уфы». Тилль подал в штрафную, Левашов мяч выбил. Следом еще одну атаку провели гости: завершилось всё ударом Фомина, мяч попал в кого-то из наших защитников.

7' Оливье Тилль прорвался на половину поля «Арсенала» по левому флангу, его успели встретить оружейники.

5' Пока арсенальцы чуть больше владеют мячом.

3' Уфимцы подавали штрафной — очень неудачно, мяч улетел далеко мимо.

1' Сразу же началась борьба на поле. Футболисты успели побывать и возле ворот Левашова, и возле ворот Беленова. Но пока ничего опасного не произошло.

0' Стартовый свисток — поехали! Вперед, оружейники!

0' Информация для тех, кто интересуется российским футболом. Смотрим результаты пятого тура РПЛ:

0' Стартовые составы уже известны. Напомним, что у «Арсенала» травмирован Эванс Кангва. Он выбыл примерно на два месяца.

«Арсенал»:

«Уфа»:

0' Посмотрим небольшой фоторепортаж, как оружейники прибывали на стадион:

0' В таких формах сегодня выйдут на поле футболисты обеих команд:



Фото пресс-службы ФК «Уфа».

0' Интересный факт: «Уфа» не обыгрывала «Арсенал» в трех последних встречах!

0' Футболист Игбун — лучший бомбардир в истории противостояния «Арсенала» и «Уфы». На счету нигерийца четыре гола в ворота оружейников. Кстати, наш Игорь Горбатенко забивал три мяча уфимцам. Будем надеяться, что Игорь продолжит эту традицию и сегодня.

0' Статистика личных встреч команд:

0' Посмотрим на турнирную таблицу. У «Уфы» начало сезона складывается не очень хорошо. Последние два мачта уфимцы проиграли — «Уралу» и «Краснодару». У «Арсенала» дела немного лучше — в предыдущем туре команда Черевченко добыла победу над «Тамбовом».

В этом сезоне РПЛ и «Уфа», и «Арсенал» много пропускают, при этом примерно столько же голов и забивают.

0' Хорошие новости: накануне молодежка «Арсенала» вырвала победу у сверстников: в компенсированное время Даниил Хлусевич поразил ворота соперника. В итоге 1:0.

0' Добрый день, болельщики «Арсенала»! Сегодня нас ждет настоящая битва: оружейники сыграют домашний матч против «Уфы». Если вы не пошли на стадион, присоединяйтесь к нашей трансляции. Делитесь своими ожиданиями от игры в комментариях, обсуждайте самые интересные моменты!