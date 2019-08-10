Новая выставка московского Музея Победы расскажет о подвиге тулячки-снайпера

Фото: ФГБУК «Музей Победы»

Выставка о девушках-снайперах будет работать до конца августа 2019 года.

14 августа в Музее Победы откроется новая мини-выставка. Экспозиция в рамках проекта «Война: день за днем» посвящена снайперам Героям Советского Союза Марии Поливановой и Наталье Ковшовой. Мария Поливанова родилась в 1922 году в деревне Нарышкино Тульской губернии.



Как сообщает «Информационный центр» ФГБУК «Музей Победы», на выставке представят около 15 предметов. Посетители увидят первую почтовую марку 1944 года, посвященную подвигу девушек, их фотографии, образцы снаряжения советских снайперов — оптический прицел и бинокль.





Среди раритетов — выпуск газеты «Красный воин» от 23 октября 1941 года, где была опубликована клятва Ковшовой и Поливановой с обещанием стойко сражаться за Родину.



Подруги Наталья и Мария вместе участвовали в обороне Москвы, а затем в составе 130-й стрелковой дивизии 1-й Ударной армии сражались на территории Новгородской области. 14 августа 1942 года снайперская группа Ковшовой и Поливановой вступила в неравный бой с врагом. Обе были ранены.

Расстреляв весь запас патронов, девушки взорвали себя гранатами вместе с окружившими их солдатами противника.

В 1943 году за мужество и героизм Наталье Ковшовой и Марии Поливановой посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.