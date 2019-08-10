Гибель матери троих детей в Кимовске взяли на контроль органы соцзащиты

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Министерство труда и социальной защиты Тульской области сообщает, что ситуация, связанная с гибелью матери троих несовершеннолетних детей в Кимовске, а также их последующем жизнеустройством, находится на контроле. Всю необходимую помощь обещают оказать в полном объеме.



Напомним, ДТП произошло рано утром 10 августа, на ул. Первомайской в Кимовске. По имеющейся на настоящий момент информации, 31-летний водитель Mitsubishi Lancer не справился с управлением, в результате чего автомобиль вылетел с проезжей части, кувыркаясь задел две припаркованных машины и врезался в дерево.





Не исключается, что водитель мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, сразу после автоаварии мужчина сбежал с места происшествия. Его объявили в розыск и задержали через несколько часов.

Три его пассажирки погибли, еще одна находится в больнице.



В настоящее время Следственным подразделением отдела МВД по факту ДТП возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ.