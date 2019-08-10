новости
новости
Регистрация
Гибель матери троих детей в Кимовске взяли на контроль органы соцзащиты
Фото: vk.com/chpnmsk

Гибель матери троих детей в Кимовске взяли на контроль органы соцзащиты

Несовершеннолетним обещают оказать всю необходимую помощь.

Министерство труда и социальной защиты Тульской области сообщает, что ситуация, связанная с гибелью матери троих несовершеннолетних детей в Кимовске, а также их последующем жизнеустройством, находится на контроле. Всю необходимую помощь обещают оказать в полном объеме.

Напомним, ДТП произошло рано утром 10 августа, на ул. Первомайской в Кимовске. По имеющейся на настоящий момент информации, 31-летний водитель Mitsubishi Lancer не справился с управлением, в результате чего автомобиль вылетел с проезжей части, кувыркаясь задел две припаркованных машины и врезался в дерево.

 



Не исключается, что водитель мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, сразу после автоаварии мужчина сбежал с места происшествия. Его объявили в розыск и задержали через несколько часов.

Три его пассажирки погибли, еще одна находится в больнице.
 

В настоящее время Следственным подразделением отдела МВД по факту ДТП возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 18:43 +3
Другие статьи по темам
Событие
дтпгибддмассовое ДТПпроисшествия
Место
КимовскТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Новая выставка московского Музея Победы расскажет о подвиге тулячки-снайпера
Новая выставка московского Музея Победы расскажет о подвиге тулячки-снайпера
Стали известны лауреаты премий Тульской области в сфере науки и техники
Стали известны лауреаты премий Тульской области в сфере науки и техники
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.