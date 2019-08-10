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Молодежка тульского «Арсенала» сумела вырвать победу у «Уфы»
Фото: arsenaltula.ru

Молодежка тульского «Арсенала» сумела вырвать победу у «Уфы»

Единственный гол получилось забить в компенсированное время

10 августа на стадионе ДЮСШ «Арсенал» состоялся матч между молодежными составами «Арсенала» и «Уфы». С девятью голами туляки среди самых результативных в первенстве, уфимцы же худшие по игре в обороне — 14 пропущенных мячей. В турнирной таблице соперников разделяли пять очков.

Туляки полностью владели инициативой в игре и много атаковали, но распечатать ворота соперников смогли лишь в компенсированное время. Гости сфолили на Петровском у самого края штрафной, слева от ворот. К мячу подошел Хлусевич и шикарным ударом поразил дальнюю «девятку»!

«1:0 — трудная победа над аутсайдером», — прокомментировала игру пресс-служба «Арсенала».
 

 


«Арсенал»-мол. — «Уфа»-мол. Уфа — 1:0 (0:0)

10 августа. Тула. Стадион ДЮСШ «Арсенал», 35 зрителей. Судья Евгений Рубцов (Нижний Новгород).

Гол: Хлусевич (90+, 1:0).

«Арсенал»-мол.: Мухин, Родинков, Гарастюк, Иванов, Ильин (Кузькин, 81), Гребенщиков, Куль (Приходной, 66), Ерофеев (Шебунов, 74), Сулаквелидзе (Петровский, 57), Хлусевич (Козлов, 90+), Алексеев (Лобанов, 46).

«Уфа»-мол.: Мальцев, Рабаданов, Комендантов (Коновалов, 69), Ковальчук (Машко, 73), Попов, Подгорнов, Выдрин (Беганский, 50), Елисеев, Шудров, Гарифуллин (Тимофеев, 78), Поздняков.

Предупреждены Рабаданов (55), Комендантов (61), Гарастюк (73), Ильин (80).

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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 20:29 +4
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