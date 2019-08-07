Алексей Дюмин передал тульским социальным учреждениям 11 новых «Газелей»

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

На этих машинах служба соцзащиты будет доставлять людей старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медучреждения для прохождения обследований в рамках диспансеризации.

Алексей Дюмин напомнил, что нацпроект «Демография» – комплексный. Он охватывает людей всех возрастов – от молодежи до пенсионеров. Поэтому в его реализации участвуют и министерство здравоохранения, и органы социальной защиты. Одно из ключевых направлений нацпроекта – работа с людьми старшего возраста. Впервые в нашем регионе пожилые люди, маломобильные граждане, которые живут в деревнях, селах и поселках, смогут без проблем добираться к врачу и на обследования.

«Это первые машины, которые мы передаем в рамках проекта «Старшее поколение». До конца года планируем закупить еще две за счет экономии бюджетных средств. Вместе мы сделаем все возможное для повышения доступности социальных и медицинских услуг, улучшения качества жизни старшего поколения в Тульской области», – отметил Алексей Дюмин.

Глава региона пообщался с руководителями учреждений соцзащиты, в которые переданы новые автомобили.

За Комплексным центром социального обслуживания № 3 закреплены три района – Богородицкий, Воловский и Куркинский. Это преимущественно сельские территории. Практически каждый житель нуждается в медицинской помощи, поэтому такой транспорт просто необходим. Теперь центр сможет не только оказывать социальную помощь жителям старшего возраста на дому, но и доставлять их в медицинские учреждения.

Замминистра здравоохранения Тульской области Татьяна Семина сообщила, что уже составлен график выездов машин для доставки пожилых людей в поликлиники, начиная с 12 августа. В тульских селах проживают порядка 70 тысяч человек в возрасте от 65 лет и старше.

«Люди старшего поколения нуждаются в особом внимании и заботе. Практика передачи автомобилей учреждениям социального обслуживания – для нас новая. Это хорошее начинание. Давайте реализуем его на самом достойном уровне», – обратился Алексей Дюмин к руководителям профильных ведомств.