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В тульском Заречье мужчина зарезал собутыльника
Фото: пресс-служба СУ СК России по Тульской области

В тульском Заречье мужчина зарезал собутыльника

Между знакомыми произошла ссора, и один из них схватился за нож.

Следственным отделом по Зареченскому району Тулы СУ СК России по? Тульской области возбуждено уголовное дело в отношении 53-летнего мужчины. Он обвиняется в убийстве.

По данным пресс-службы ведомства, в ночь с 5 на 6 августа обвиняемый распивал спиртное вместе со своим знакомым в одной из квартир дома № 81 по ул. Октябрьской. Между собутыльниками произошла ссора – мужчина схватил нож и ударил потерпевшего в грудь.

Раненый, истекая кровью, вышел на улицу и упал. Его срочно госпитализировали но, несмотря на усилия врачей, он скончался. Следователи провели осмотр места происшествия, назначили экспертизы, допросили обвиняемого. Подготовлено ходатайство в суд о заключении мужчины под стражу. Расследование продолжается.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:21 +2
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Место
Тулаулица Октябрьская

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