В тульском Заречье мужчина зарезал собутыльника

Фото: пресс-служба СУ СК России по Тульской области

Между знакомыми произошла ссора, и один из них схватился за нож.

Следственным отделом по Зареченскому району Тулы СУ СК России по? Тульской области возбуждено уголовное дело в отношении 53-летнего мужчины. Он обвиняется в убийстве.

По данным пресс-службы ведомства, в ночь с 5 на 6 августа обвиняемый распивал спиртное вместе со своим знакомым в одной из квартир дома № 81 по ул. Октябрьской. Между собутыльниками произошла ссора – мужчина схватил нож и ударил потерпевшего в грудь.

Раненый, истекая кровью, вышел на улицу и упал. Его срочно госпитализировали но, несмотря на усилия врачей, он скончался. Следователи провели осмотр места происшествия, назначили экспертизы, допросили обвиняемого. Подготовлено ходатайство в суд о заключении мужчины под стражу. Расследование продолжается.