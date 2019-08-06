В Тульскую область привезут мощи святой Матроны Московской

Они будут находиться в храмах Плавска и Ясногорска.

В Свято-Сергиевском храме Плавска с 14 по 28 августа и в храме в честь Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской Ясногорска с 29 августа по 11 сентября будет пребывать ковчег с частью мощей блаженной Матроны Московской.

В эти дни храмы будут открыты с 8.00 до 17.00. Ежедневно будет совершаться молебное пение с чтением акафиста.

Святая блаженная Матрона помогает в самых разных бедах и скорбях: в исцелении от болезней, при финансовых трудностях, в сохранении семьи, в заботе о детях и их благополучии, помогает в рождении детей, укрепляет в вере.