новости
новости
Регистрация
Прокуратура и полиция Тулы начали проверку по факту слива канализации в поле

Прокуратура и полиция Тулы начали проверку по факту слива канализации в поле

Проверка начата по факту публикации на Myslo.ru.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области, а также в прокуратуре Ленинского района Myslo сообщили о начале проверки по факту публикации видео слива в поле с ассенизаторских машин содержимого выгребных ям.

Поле, о котором идет речь в публикации, находится между Северным Заречьем и деревней Ивановка.

Напомним, видео, на котором зафиксирована одна из ассенизаторских машин, прислал в редакцию местный житель.

«Происходит это уже не менее года, каждый день по несколько раз. Мы устали от запаха, который исходит от слитых фекалий», — сказал мужчина.

Из видео, которое он снял, становится понятно, почему водители предпочитают нарушать закон: штраф всего 2000 рублей, а стоимость услуг ассенизаторской машины, видимо, может с лихвой его окупить.
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 16:31 +1
Другие статьи по темам
Событие
ассенизаторская машинаэкология Тулы
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тулячки привезли медали с первенства мира по подводному спорту
Тулячки привезли медали с первенства мира по подводному спорту
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.