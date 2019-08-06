Прокуратура и полиция Тулы начали проверку по факту слива канализации в поле

В пресс-службе УМВД России по Тульской области, а также в прокуратуре Ленинского района Myslo сообщили о начале проверки по факту публикации видео слива в поле с ассенизаторских машин содержимого выгребных ям.

Поле, о котором идет речь в публикации, находится между Северным Заречьем и деревней Ивановка.

Напомним, видео, на котором зафиксирована одна из ассенизаторских машин, прислал в редакцию местный житель.

«Происходит это уже не менее года, каждый день по несколько раз. Мы устали от запаха, который исходит от слитых фекалий», — сказал мужчина.

Из видео, которое он снял, становится понятно, почему водители предпочитают нарушать закон: штраф всего 2000 рублей, а стоимость услуг ассенизаторской машины, видимо, может с лихвой его окупить.