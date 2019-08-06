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ДТП с маршруткой на пр. Ленина: водителя действительно мог подрезать внедорожник

ДТП с маршруткой на пр. Ленина: водителя действительно мог подрезать внедорожник

Как мы уже сообщали, момент аварии с маршрутным такси попал на видео. С помощью наших подписчиков мы посмотрели ролик внимательнее.

Видео с регистратора довольно низкого качества, мнения наших подписчиков в группе ВКонтакте разделились:
 
Роман Андреевич: «В смысле „не совершал никаких резких маневров и находился на крайней левой полосе“? А почему тогда потом он оказался во второй от центра полосе, а не в крайней левой?) Видео конечно очень высокого качества, но даже на нем видно, что сначала перед лайном никого нет, а потом резко авто перестраивается из крайнего левого ряда. Как раз — на 20 секунде видно, что авто появляется перед лайном с левого ряда… Ну, насколько это вообще может быть видно при таком качестве видео».
 
Андрей Дёмин: «Чёт я не увидел „резко перестроившегося“… проспал водила лайна. Как минимум виноват в том, что повернул в сторону людей на остановке, за железо беспокоился».
 
July Wow: «В перемотке если смотреть, видно, что туарег перестроился».
 
Ив Ан: «Да ладно вам wv вообще не при делах. Смотрите внимательнее».
 
На увеличенной картинке видео действительно видно, что автомобиль Volkswagen Touareg резко перестраивается из крайнего левого ряда в средний прямо перед маршрутным такси, как и говорил водитель "лайна", а затем спокойно едет дальше, пока маршрутка летит в остановку.
 
Напомним, видео момента ДТП с маршруткой на пр. Ленина в редакцию прислал очевидец. На записи регистратора видно, что водитель 30-й маршрутки пытается уйти от столкновения с внедорожником Volkswagen Touareg. Ранее Myslo написал, что непосредственно перед аварией внедорожник не совершал никаких резких маневров. Это не так. Смотрим ролик еще раз:
 

 

Напомним, 5 августа на пр. Ленина в Туле, в районе остановки «Ул. Мира», произошло ДТП с участием Ford Transit, следовавшего по маршруту № 30.

В момент аварии в салоне находились три человека, никто не пострадал.
Как сообщил корреспонденту Myslo водитель микроавтобуса, он следовал в направлении улицы Советской. Внезапно перед ним появился Volkswagen Touareg. Водитель был вынужден уходить от столкновения с ним и ехавшими параллельно автомобилями. Сначала маршрутка въехала в основание остановки общественного транспорта, а затем — в дерево.
 
Все обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам ГИБДД.
 

 

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В Туле маршрутка влетела в дерево , Фото: 1
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В Туле маршрутка влетела в дерево , Фото: 3
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В Туле маршрутка влетела в дерево , Фото: 5
В Туле маршрутка влетела в дерево , Фото: 6
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Автор: Юлия Королева, сегодня, в 17:37 +3
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