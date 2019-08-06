ДТП с маршруткой на пр. Ленина: водителя действительно мог подрезать внедорожник

Роман Андреевич: «В смысле „не совершал никаких резких маневров и находился на крайней левой полосе“? А почему тогда потом он оказался во второй от центра полосе, а не в крайней левой?) Видео конечно очень высокого качества, но даже на нем видно, что сначала перед лайном никого нет, а потом резко авто перестраивается из крайнего левого ряда. Как раз — на 20 секунде видно, что авто появляется перед лайном с левого ряда… Ну, насколько это вообще может быть видно при таком качестве видео».

Андрей Дёмин: «Чёт я не увидел „резко перестроившегося“… проспал водила лайна. Как минимум виноват в том, что повернул в сторону людей на остановке, за железо беспокоился».

July Wow: «В перемотке если смотреть, видно, что туарег перестроился». Ив Ан: «Да ладно вам wv вообще не при делах. Смотрите внимательнее».

На увеличенной картинке видео действительно видно, что автомобиль Volkswagen Touareg резко перестраивается из крайнего левого ряда в средний прямо перед маршрутным такси, как и говорил водитель "лайна", а затем спокойно едет дальше, пока маршрутка летит в остановку.

Напомним, видео момента ДТП с маршруткой на пр. Ленина в редакцию прислал очевидец. На записи регистратора видно, что водитель 30-й маршрутки пытается уйти от столкновения с внедорожником Volkswagen Touareg. Ранее Myslo написал, что непосредственно перед аварией внедорожник не совершал никаких резких маневров. Это не так. Смотрим ролик еще раз: