ДТП с маршруткой на пр. Ленина: водителя действительно мог подрезать внедорожник
Как мы уже сообщали, момент аварии с маршрутным такси попал на видео. С помощью наших подписчиков мы посмотрели ролик внимательнее.
Видео с регистратора довольно низкого качества, мнения наших подписчиков в группе ВКонтакте разделились:
Роман Андреевич: «В смысле „не совершал никаких резких маневров и находился на крайней левой полосе“? А почему тогда потом он оказался во второй от центра полосе, а не в крайней левой?) Видео конечно очень высокого качества, но даже на нем видно, что сначала перед лайном никого нет, а потом резко авто перестраивается из крайнего левого ряда. Как раз — на 20 секунде видно, что авто появляется перед лайном с левого ряда… Ну, насколько это вообще может быть видно при таком качестве видео».
Андрей Дёмин: «Чёт я не увидел „резко перестроившегося“… проспал водила лайна. Как минимум виноват в том, что повернул в сторону людей на остановке, за железо беспокоился».
На увеличенной картинке видео действительно видно, что автомобиль Volkswagen Touareg резко перестраивается из крайнего левого ряда в средний прямо перед маршрутным такси, как и говорил водитель "лайна", а затем спокойно едет дальше, пока маршрутка летит в остановку.
Напомним, видео момента ДТП с маршруткой на пр. Ленина в редакцию прислал очевидец. На записи регистратора видно, что водитель 30-й маршрутки пытается уйти от столкновения с внедорожником Volkswagen Touareg. Ранее Myslo написал, что непосредственно перед аварией внедорожник не совершал никаких резких маневров. Это не так. Смотрим ролик еще раз:
Напомним, 5 августа на пр. Ленина в Туле, в районе остановки «Ул. Мира», произошло ДТП с участием Ford Transit, следовавшего по маршруту № 30.
В момент аварии в салоне находились три человека, никто не пострадал.
Как сообщил корреспонденту Myslo водитель микроавтобуса, он следовал в направлении улицы Советской. Внезапно перед ним появился Volkswagen Touareg. Водитель был вынужден уходить от столкновения с ним и ехавшими параллельно автомобилями. Сначала маршрутка въехала в основание остановки общественного транспорта, а затем — в дерево.
Все обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам ГИБДД.
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