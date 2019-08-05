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Что обнаружили археологи в городище на реке Мокрая Табола в Тульской области
Текст и фото Любови Котиковой, видео Татьяны Гусевой.

Что обнаружили археологи в городище на реке Мокрая Табола в Тульской области

Археологический сезон на Куликовом поле в самом разгаре.

На Куликовом поле продолжаются широкомасштабные многолетние археологические исследования по изучению древнерусского периода истории Куликова поля. В этом сезоне кандидат исторических наук, заместитель директора музея-заповедника «Куликово поле» по науке Андрей Наумов занят изучением сельского посада Пустого Красного городища на реке Мокрая Табола.

Исследования проводятся на участке стыка двух сельских усадеб второй половины XIII века. На сегодняшний момент ученые изучают остатки хозяйственных построек того времени. Археологи столкнулись с неожиданным открытием: судя по находкам на территории древнерусских усадеб, просуществовали они недолго и, вероятно, были разрушены в ходе одного из многочисленных набегов ордынцев.

В руках археологов – фрагменты керамической посуды, поясные накладки, ключ от цилиндрического замка, фрагмент топора, ременные кольца. Изучение поселения XIII века продолжается, в середине августа ученые подведут предварительные итоги, а сегодня ждут новых открытий.

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