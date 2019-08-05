Тульские спортсмены завоевали медали на чемпионате России по велоспорту на треке

4 августа в Санкт-Петербурге стартовал чемпионат России по велоспорту на треке.

Соревнования проходят на велотреке «Локосфинкс». В первый день соревнований тульские спортсмены завоевали одну золотую, две серебряные и три бронзовые медали.

В женском командном спринте команда Москвы в составе Анастасии Войновой, Дарьи Шмелевой и Екатерины Роговой стала обладательницей золотых медалей, серебряная медаль у тулячки Екатерины Гниденко вместе с гонщицами из Санкт-Петербурга Наталией Антоновой и Анастасией Сухаревой. Бронзовые награды у тульских гонщиц Ксении Андреевой и Серафимы Гришиной вместе с москвичкой Яной Тыщенко.

В мужском командном спринте бронзовую медаль завоевали представители Тулы Даниил Комков, Алексей Носов, Павел Ростов и Александр Дубченко. Золото — у команды Санкт-Петербурга: (Кирилл Лий, Алексей Ткачев, Павел Якушевский), обладателями серебряных наград стала команда Москвы: Денис Дмитриев, Шейн Алан Перкинс, Александр Шарапов и Никита Шуршин.

Победу в мэдисоне одержали тулячка Диана Климова в паре с Тамарой Дронова (Москва), серебро — у Марии Ростовцевой (Тула) в паре с Дарьей Мальковой (Санкт-Петербург), бронзовая медаль у тульских гонщиц Марии Авериной и Александры Гончаровой. Сегодня соревнования продлятся.