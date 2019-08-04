новости
новости
Регистрация
Где в Туле отключат электричество 5 августа

Где в Туле отключат электричество 5 августа

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.

С 9 до 17 часов отключения пройдут по следующим адресам:

  • ул. Пороховая, 153-197 (нечётн.),
  • ул. Дегтярёва, 171-181 (нечётн.), 138-144 (чётн.),
  • ул. Заварная, 118-156 (чётн.), 156-а, 103-а, 132-д, 103-113 (нечётн.),
  • ул. М. Горького, 37, 147-171 (нечётн.),
  • ул. Пузакова, 54-б, 58, 60, 62, 64, 68, 51,
  • ул. Октябрьская, 41, 43, 45, 47,
  • ул. Гастелло, 52-64 (чётн.),
  • ул. Нестерова, 78-90 (чётн.), 79-93 (нечётн.),
  • ул. Краснодонцев, 60-86 (чётн.), 75-87 (нечётн.), 63,
  • ул. Кутузова, 68, 70, 72,
  • ул. Белинского, 59-85 (нечётн.), 85-а, 54-82 (чётн.),
  • ул. Карпинского, 58-72 (чётн.), 63-75 (нечётн.),
  • ул. Матросова, 10-36 (чётн.), 9-а-15 (нечётн.), 19, 21, 23,
  • пр-д Вильямса, 49,
  • ул. Кутузова, 66, 82-б, 72,
  • ул. Оборонная, 2-22 (чётн.),
  • ул. Войкова, 1-9 (нечётн.), 4, 6,
  • ул. Колетвинова, 1-а, 3, 5, 7,
  • п. Михалково: ул. Косогорская, 1-51-а (нечётн.), 2-а, 2-б, 2-18 (чётн.),
  • п. Станционный, 32-48.
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:21 +1
Другие статьи по темам
Событие
плановые отключенияотключение электроэнергиигде в Туле отключат светплановые отключения электричества
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Жители Тулы 6 августа смогут обратиться к прокурору
Жители Тулы 6 августа смогут обратиться к прокурору
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.