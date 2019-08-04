Где в Туле отключат электричество 5 августа
«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.
С 9 до 17 часов отключения пройдут по следующим адресам:
- ул. Пороховая, 153-197 (нечётн.),
- ул. Дегтярёва, 171-181 (нечётн.), 138-144 (чётн.),
- ул. Заварная, 118-156 (чётн.), 156-а, 103-а, 132-д, 103-113 (нечётн.),
- ул. М. Горького, 37, 147-171 (нечётн.),
- ул. Пузакова, 54-б, 58, 60, 62, 64, 68, 51,
- ул. Октябрьская, 41, 43, 45, 47,
- ул. Гастелло, 52-64 (чётн.),
- ул. Нестерова, 78-90 (чётн.), 79-93 (нечётн.),
- ул. Краснодонцев, 60-86 (чётн.), 75-87 (нечётн.), 63,
- ул. Кутузова, 68, 70, 72,
- ул. Белинского, 59-85 (нечётн.), 85-а, 54-82 (чётн.),
- ул. Карпинского, 58-72 (чётн.), 63-75 (нечётн.),
- ул. Матросова, 10-36 (чётн.), 9-а-15 (нечётн.), 19, 21, 23,
- пр-д Вильямса, 49,
- ул. Кутузова, 66, 82-б, 72,
- ул. Оборонная, 2-22 (чётн.),
- ул. Войкова, 1-9 (нечётн.), 4, 6,
- ул. Колетвинова, 1-а, 3, 5, 7,
- п. Михалково: ул. Косогорская, 1-51-а (нечётн.), 2-а, 2-б, 2-18 (чётн.),
- п. Станционный, 32-48.
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