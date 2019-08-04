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Жители Тулы 6 августа смогут обратиться к прокурору

Жители Тулы 6 августа смогут обратиться к прокурору

В горпрокуратуре состоится прямая линия по вопросам преступлений против собственности.

Во вторник, 6 августа, в прокуратуре города состоится прямая линия для обращений граждан по вопросам преступлений против собственности.

Жители областного центра смогут сообщить о совершенных преступлениях и нарушениях, допущенных при проведении доследственных проверок и расследовании уголовных дел. По поступившим обращениям будут приняты меры в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.

Звонки принимаются с 10.00 до 13.00 по телефону: 33-80-99.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:27 0
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