Жители Тулы 6 августа смогут обратиться к прокурору
В горпрокуратуре состоится прямая линия по вопросам преступлений против собственности.
Во вторник, 6 августа, в прокуратуре города состоится прямая линия для обращений граждан по вопросам преступлений против собственности.
Жители областного центра смогут сообщить о совершенных преступлениях и нарушениях, допущенных при проведении доследственных проверок и расследовании уголовных дел. По поступившим обращениям будут приняты меры в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.
Звонки принимаются с 10.00 до 13.00 по телефону: 33-80-99.
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