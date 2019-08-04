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Погода в Туле 5 августа: прохладно, ветрено, небольшой дождь
Фото из архива MySlo

Погода в Туле 5 августа: прохладно, ветрено, небольшой дождь

По прогнозам синоптиков, осенняя погода сохранится в регионе ещё несколько дней.

Согласно данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в понедельник будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь (2 мм за сутки).

Ветер северо-западный, до 11 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от +4 до +9, днем – от +14 до +19 градусов. Атмосферное давление низкое – 735-740 мм рт. ст.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 07:00 +4
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