Погода в Туле 5 августа: прохладно, ветрено, небольшой дождь

Фото из архива MySlo

По прогнозам синоптиков, осенняя погода сохранится в регионе ещё несколько дней.

Согласно данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в понедельник будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь (2 мм за сутки).

Ветер северо-западный, до 11 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от +4 до +9, днем – от +14 до +19 градусов. Атмосферное давление низкое – 735-740 мм рт. ст.